Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries geht weiter

Dritter Lauf der beliebten Veranstaltungsreihe im Landkreis Donau-Ries findet erneut in Mauren statt. Was sich dort ändert.

Als nach dem dritten Lauf der Jedermannsserie in Nördlingen, die weiteren Veranstaltungen in Donauwörth und Wemding aufgrund der steigenden Inzidenzen und den dadurch verschärften Hygienevorschriften abgesagt werden mussten, waren die Verantwortlichen der LG Donau-Ries lange in der Diskussion, ob und wie die Serie weitergeführt werden kann. Mit den Lockerungen der gesetzlichen Bestimmungen und wegen der geringen Ansteckungsgefahr im Freien wurde nun entschieden, die Serie im Frühjahr 2022 weiter zu führen.

Eine vollständige Abwicklung mit fünf Läufen ist allerdings nicht möglich, da bereits die ersten Laufserien der Saison 2022, wie der beliebte Ost-Alp Cup, starten und es so zu Terminüberschneidungen kommen würde. Den Abschluss der Serie mit einem vierten Lauf durchzuführen ist aus Sicht der Verantwortlichen ein passender Kompromiss. Der Lauf findet nun am 3. April um 10 Uhr in Mauren statt.

Streckenführung beim Jedermannslauf in Mauren wird verändert

Für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Betreuer und Betreuerinnen sowie Zuschauer und Zuschauerinnen gilt nach aktuellem Stand die 3G-Regel. Eine entsprechende Kontrolle wird vor Ort durchgeführt. Alle bei der Veranstaltung anwesenden Personen werden gebeten, sich vorab über die geltenden Hygienebestimmungen auf der Homepage der LG Donau-Ries kundig zu machen, die entsprechend aktuell Ende März eingestellt werden. In Mauren ist es wieder möglich, sich spontan für eine Teilnahme zu entscheiden und sich als Einzelstarter vor Ort anzumelden. Um den erfahrenen Jedermannsläufern Abwechslung anzubieten, wird die Streckenführung nicht dieselbe sein, wie bei Beginn der Serie. Im Anschluss an den Lauf findet gegen 11 Uhr die Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung zum Einzellauf und zur Serie vor Ort im Freien statt. Für die Verpflegung sorgt der SV Mauren mit einem Stand.

Die Serienwertung erfolgt mit drei aus vier Läufen nach dem bekannten Prinzip. Um bei der Altersklassenwertung Unklarheiten zu vermeiden, wird die Auswertung mit den Jahrgängen aus 2021 durchgeführt. Aktuell führt bei den Männern Mario Leser von der LG Zusam vor seinem Vereinskameraden Andreas Beck die Serienwertung an, der den ersten Lauf in Mauren gewann. Bei den Frauen steht mit Christina Kratzer ebenfalls die LG Zusam vorne, gefolgt von Sitta Raas (TSV Oettingen). Während über die Kurzstrecke die Triathleten des TSV Harburg mit Luis Rühl und Chiara Göttler dominieren. (dz)

