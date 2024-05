Nordheim hat jetzt eine "SportBox"

Bürger können Sportgeräte kostenfrei nutzen. Wie das Ganze funktioniert.

Für all diejenigen, die gerne aktiv sind und ihre Freizeit im Freien sportlich gestalten möchten, gibt es in Donauwörth ein neues Angebot. Beim SV Nordheim (vor der Nordheimer Sporthalle) wurde eine sogenannte SportBox mit einer Vielzahl an Outdoor-Fitnessgeräten installiert, die ganz einfach und kostenlos per App ausgeliehen werden können. Die Box wird durch Solarzellen betrieben und beinhaltet eine breite Palette an Sporteuqipment. Von Yogamatten, Battel Ropes, Springseilen, Medizinbällen, Speedladders, Kettleballs bis hin zu sportlichen Gemeinschaftsspielen reicht die Palette.

Das Fitnesstudio im Freien sei eine tolle Gelegenheit, um neue Sportarten auszuprobieren, andere Menschen kennenzulernen und gemeinsam aktiv und unterhaltsam Stunden zu verbringen, erklärte bei der offiziellen Übergabe Sieglinde Rammer-Schmitkunz, die Vorsitzende des Sportvereins Nordheim. Die Bedienung ist nach dieser Erklärung sehr einfach: App installieren, anmelden, Nutzungszeit buchen (begrenzt auf eine Stunde) und dann die Box öffnen.

Einstiegsangebot an körperlicher Betätigung

Die städtische Fachbereichsleiterin Anika Höß wies bei der Übergabe darauf hin, dass das Förderprogramm durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ausgelaufen sei. Der SV Nordheim hatte sich um die Box beim letztjährigen Donauwörther Sportgespräch beworben. In ganz Deutschland hat der DOSB in 150 Kommunen „SportBoxen“ installiert. Es werde das Ziel verfolgt, so heißt es bei der Vereinigung, durch ein niedrigschwelliges Einstiegsangebot die körperliche Betätigung der Gesellschaft im Freien zu steigern und einen einfachen Zugang in den Sportverein zu schaffen.