Umbau, Versammlung und Jubiläum: SV Eggelstetten blickt zurück

Nicht nur auf dem Fußballplatz und in der Halle, sondern auch abseits davon war der SV Eggelstetten in der jüngeren Vergangenheit mächtig aktiv. Seit im Januar 2023 der neue verjüngte Vorstand des SVE den Staffelstab von den erfolgreichen Vorgängern übernehmen durfte, ist einiges im 1000 Mitglieder starken Verein passiert. Daher blickte die Vereinsführung nun auf die Veränderungen zurück

Ehre, wem Ehre gebührt, hieß es bei der ersten Generalversammlung der neuen SVE-Vorstandschaft. An diesem Abend im Eggelstettener Vereinsheim wurde die Ernennung neuer Ehrenmitglieder verkündet. Dabei wurde Georg Kühling zum Ehrenpräsidenten sowie Werner Schmid, Brigitte Schmid, Martin Stempfle und Franz Edler zu Ehrenmitgliedern ernannt. Damit zollte die neue Führungsriege den Leistungen und dem jahrelang herausragenden Engagement ihrer Vorgänger Respekt, von dem sie einen von Grund auf soliden Verein übernehmen konnte.

Fußballkabinenbereich des SV Eggelstetten wurde runderneuert

Um für die kommenden Jahrzehnte des Vereins vorzusorgen, wurden einige Maßnahmen in Angriff genommen. Denn es standen sowohl die Renovierung des Fußballkabinenbereichs im SVE-Vereinsheim auf dem Plan, als auch der Umzug mit inbegriffener Erneuerung der Fitnessräumlichkeiten vom Kellergeschoss ins Erdgeschoss der alten Schule in Eggelstetten. Die Umbauarbeiten des Fittnessbereichs sind aktuell noch in vollem Gange. Die Einweihung soll mit einem Tag der offenen Tür im Frühjahr 2025 gefeiert werden.

Die Gemeinschaftsarbeiten zwischen der Gemeinde Oberndorf und der SVE-Fußballsparte im Untergeschoss des Vereinsheims in Eggelstetten sind dagegen abgeschlossen. Das neue Raumkonzept umfasst einen Sozialraum für den Gaststättenbetrieb des Metzgerwirts, eine große Heimkabine, eine Schiedsrichterkabine sowie die Erweiterung der Garage, um nur die wichtigsten Neuerungen zu nennen. Während der Umbauphase leistete der Sportverein knapp über 1000 Arbeitsstunden an Eigenleistung und investierte circa 15.000 Euro, unter anderem in die Neuanschaffung als auch in die nachhaltige Erneuerung alter Kabineneinrichtungen. Nach dem Umbau stehen den Jugend- und Seniorenmannschaften nun großzügige Räumlichkeiten zur Verfügung.

SV Eggelstetten trotzt dem Regen und feiert 75. Jubiläum

Doch nicht nur die Renovierung des Sportheims war für den SVE Grund zum Feiern: Der Verein zelebrierte in diesem Jahr sein 75. Jubiläum. Voller Vorfreude und nach eineinhalbjähriger Planung stand das große Festwochenende vor der Tür und fiel dann fast sprichwörtlich ins Wasser. Doch trotz des starken Regens unternahmen die Verantwortlichen und Helfer alles, um das Fest stattfinden zu lassen. Für einen gelungenen Festauftakt sorgten am Freitagabend die heimische Rockband „Alive & Kick it“ gefolgt von den Musikern von „Wanted“. Bis weit in die Nacht wurde mit gut 500 Gästen getanzt und gefeiert. Am nächsten Morgen musste allerdings das Jugendturnier aufgrund des Wetters abgesagt werden. Nachmittags trotzten die AH-Spieler dem Regen und bestritten ihr Kleinfeldturnier in einem etwas kleineren Rahmen - mit dem Team des SV Eggelstetten als Sieger. Im Festzelt war am Nachmittag für die kleinsten Sportler ein Kindernachmittag geboten. Die Athleten der Fitness-Sparte zeigten am Abend bei einer Posing-Show, wie sie ihre Körper durch harte Arbeit geformt hatten. Mit der Partyband „Die Rebellen“ wurde noch bis in die Nacht gefeiert.

Icon Vergrößern Die Bodybuilder des SV Eggelstetten präsentierten sich beim 75. Jubiläum des Vereins. Das Bild zeigt (von links) Werner Schmid stehend, Lukas Edler kniend, Dominik Wontka und Samuel Speer. Foto: Ramona Wontka Icon Schließen Schließen Die Bodybuilder des SV Eggelstetten präsentierten sich beim 75. Jubiläum des Vereins. Das Bild zeigt (von links) Werner Schmid stehend, Lukas Edler kniend, Dominik Wontka und Samuel Speer. Foto: Ramona Wontka

Zum Gottesdienst im Festzelt fanden sich am nächsten Tag viele Ortsvereine mit ihren Mitgliedern, sowie zahlreiche Bürgerinnen und Büger aus der Gemeinde ein. Im Anschluss an den Mittagstisch begrüßte Vorsitzender Stefan Wersinger alle Gäste und ehrte die drei Mitglieder Josef Letzbor, Franz Dirr und Georg Lang, die ihrem SVE seit der Gründung im Jahr 1949 noch immer als treue Mitglieder erhalten geblieben sind. Wersinger durfte zudem Ehrenurkunden des BFV, BLSV und BTV entgegennehmen. Auch Landrat Stefan Rössle sprach einige Grußworte. Der Nachmittag stand dann ganz im Zeichen der Turnsparte. Einer der schönsten Momente des Wochenendes war der Einzug der Kinder-, Jugend- und Seniorenturngruppen ins Festzelt, als dieses komplett in rot-weißer Farbenpracht erstrahlte. Anschließend präsentierten alle Turngruppen sehenswerte Tänze und akrobatische Einlagen, die die fleißigen Übungsleiterinnen mit den 120 Turnkindern und 15 Seniorenturnerinnen einstudiert hatten. Zum Abschluss sorgten „Die Glemstaler“ mit ihrer Musik für den perfekten Festausklang. Der Sportverein zog trotz des Wetters ein positives Fazit, wollte aber besonders diejenigen nicht vergessen, die an diesem Wochenende durch den Regen und die Fluten Schaden davongetragen hatten. So spendete der SVE auf Initiative der Fitnesssparte 1000 Euro an die Leidtragenden des Hochwassers aus Hamlar.

Aktivitätenreich geht es beim SVE auch im neuen Jahr weiter: Laut der Vereinsführung laufen bereits die Planungen für Generalversammlung (Januar), Ehrenabend (April) und Tag der offenen Tür mit Eröffnung der neuen Fitnessräumlichkeiten. (AZ)