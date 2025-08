Buchdorfer Stockschützen steigen in die Bezirksoberliga auf

Der zweite Spieltag der Stockschützen in der Bezirksliga fand ebenfalls im Eisstadion in Buchloe statt. Nachdem die Buchdorfer Stockschützen Armin Haunstetter, Franz Schmidt, Philipp Haag und Thomas Häckel den ersten Spieltag sehr erfolgreich mit 20:2 Punkten abgeschlossen hatten, galt es, den zweiten Spieltag ebenfalls konzentriert anzugehen, hatten sie doch nur vier Punkte Vorsprung auf die nächste Mannschaft.

Es gelang ein guter Start mit vier Siegen gegen den FC Thaining 11:3, den TSV Harburg mit 6:4, die DJK Sandizell mit 8:3 und den FSV Eching mit 6:5. Das anschließende Duell gegen die erste Verfolgermannschaft ging knapp mit 3:4 an den SV Holzkirchen. Es folgte ein enger Sieg mit 4:3 gegen Mindelzell gefolgt von einer klaren 2:9 Niederlage gegen den ESC Füssen. Vor der Pause gelang noch ein 5:2-Sieg gegen den VfB Oberdorf. Im letzten Spiel gegen den SV Tagmersheim kamen die Buchdorfer denkbar schlecht aus der Pause und so mussten sie eine 4:7-Niederlage hinnehmen. Nachdem Holzkirchen den zweiten Spieltag ohne Niederlage bestritten hatte, waren am Ende beide Mannschaften mit 32:8 Zählern punktgleich. Aufgrund der schlechteren Stockdifferenz mussten sich die Buchdorfer aber mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Doch der Aufstieg in die Bezirksoberliga war geschafft. (AZ)

Die Platzierungen der Teams aus dem Kreis Donau-Ries: 1. SV Holzkirchen 32:8 +66; 2. FSV Buchdorf 32:8 +53; 7. SV Tagmersheim 20:20 +4; 8. TSV Harburg 19:21 +23; 15. VfB Oberndorf 18:22 -8.