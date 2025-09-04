Carola Wollner erringt Doppel-Bronze bei DM der Masters

Als einzige Starterin der LG Donau-Ries vertrat Karola Wollner vom TSV Rain den Landkreis bei den Deutschen Meisterschaften der Masters in Gotha. In der Altersklasse W55 hatte sie sich mit den beiden Titelgewinnen bei den Bayerischen Meisterschaften im Kugelstoßen und Diskuswurf für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Während sie im Kugestoßen auf Platz 6 der Bestenliste bei den W55 steht, führt sie im Diskuswurf die Rangliste deutschlandweit an und liegt in Bayern bei den Aktiven aktuell sogar auf Platz elf.

Athletin des TSV Rain bestätigt ihre starken Leistungen

Nach der weiten Anreise startete für Karola am Samstag der Wettkampf mit dem Kugelstoßen. Hier landete die drei Kilogramm schwere Kugel mit 11,14 Metern knapp unter ihrer Bestleistung und Karola konnte sich überraschend über den Bronzerang freuen. Für den Diskuswurf am Sonntag, bei welchem sie als Jahresbeste gemeldet war, erhoffte sie sich ebenfalls eine Medaille. In einem spannenden Wettkampf, bei dem allerdings ihre weitesten Würfe neben dem Sektorrand landeten, wurde sie bei einer Weite von 29,57 Metern mit dem Bronzerang belohnt.

Hoch erfreut konnte sie somit eine sehr erfolgreiche Saison mit zwei Podestplätzen bei Deutschen Meisterschaften abschließen. (AZ)