„Cats“ Huisheim erneut unter Deutschlands Spitzenteams im Showtanz

Die Turniertanzgruppe „Cats“ des CC Blaumeisen Huisheim hat eine erfolgreiche Turniersaison hinter sich und sich einen festen Platz an der Spitze des deutschen Garde- und Schautanzsports gesichert.

Nach einem holprigen Start im Januar mit 266 von 300 möglichen Punkten steigerten sich die Tänzerinnen und Tänzer von Turnier zu Turnier. Bereits im Februar knackten sie die 280-Punkte-Marke, doch im März setzten sie neue Maßstäbe: Gleich zweimal übertrafen sie die vereinsinterne Bestmarke und erreichten mit 287 und 288 Punkten Spitzenwerte. Besonders bemerkenswert: Die 288 Punkte bedeuteten die zweithöchste Wertung des gesamten Turniers – über alle Kategorien hinweg.

Cats qualifizieren sich für Bayerische und Deutsche Meisterschaften

Mit diesen herausragenden Leistungen haben sich die „Cats“ in der Bundesrangliste der Kategorie Schautanz mit Hebefiguren auf Platz zwei vorgearbeitet. Die Qualifikation für die Bayerische Meisterschaft in Landshut sowie die Deutsche Meisterschaft in St. Katharinen bei Bonn ist bereits geschafft – und auch die Europameisterschaft im Mai in Eindhoven ist zum Greifen nah.

Jetzt heißt es für die Tänzerinnen und Tänzer den Feinschliff vorzunehmen und letzte Vorbereitungen zu treffen, um auf den Meisterschaften ihr Können zu zeigen. (AZ)