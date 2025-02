Donauwörth beendet Durststrecke mit Triumph über den Tabellenführer

In der heimischen Halle ist den Basketball-Herren des VSC Donauwörth am Samstag ein wichtiger Befreiungsschlag gelungen: Mit 79:73 besiegten die Bären den Tabellenführer aus Sonthofen und beendeten damit die Serie von drei Niederlagen in Folge. Besonders ein Jugendspieler brillierte dabei mit seiner Leistung.

Die Bären kamen offensiv sehr gut ins Spiel. Besonders der wieder genesene Johannes Gölkel und Marco Stampfer setzten sofort Akzente und steuerten zusammen 17 Punkte im ersten Viertel bei. Ein beeindruckender Buzzer-Beater von Gölkel aus weiter Distanz verschaffte den Gastgebern den Viertelgewinn mit 19:12. Im zweiten Viertel zeigte sich der Tabellenführer deutlich stärker. Tim Eisenhauer trug mit hoher Trefferquote von der Dreipunktelinie maßgeblich dazu bei, dass die Gäste den Rückstand verkürzen konnten. Die Defensive der Bären agierte in diesem Spielabschnitt nicht sehr clever und konnte die Würfe der Gegner nicht entscheidend stören. So war der Spielstand zur Halbzeitpause mit 39:39 wieder ausgeglichen.

Donauwörther Basketballer können sich bei Nachwuchs-Mann Bludshyi bedanken

Trainer Holger Grabow machte in der Halbzeitpause deutlich, dass hier etwas möglich war: „Es liegt in unserer Hand, das Spiel zu gewinnen – wir müssen in der Defensive einen Schritt wacher agieren und vor allem die Dreier der Gegner besser verteidigen“. Auf dem Spielfeld zeigte sich, dass die Bären dieser Ansprache folgten: Im dritten Viertel entwickelte sich das Duell wieder ausgeglichen. Beide Teams hatten ihre Momente, doch Donauwörth gelang es, die Würfe aus der Distanz der Gäste aggressiver zu unterbinden, auch wenn sie trotz guter Verteidigung manchmal ihr Ziel fanden.

Als das letzte Viertel begann, rückte vor allem Jungendspieler Bludshyi ins Rampenlicht. Mit seinem Tempo und guten Entscheidungen in der Offensive sammelte er wichtige Punkte über Schnellangriffe und half so, die Führung zurückzuerobern. Kurz vor Schluss wurde es nochmal spannend: Sowohl Johannes Gölkel als auch Cono Cirone mussten – aufgrund von fünf Fouls – das Spielfeld verlassen. Doch die eingewechselten Spieler Arda Zümbül und Konstantin Krippner verteidigten in der entscheidenden Phase des Spiels souverän. Somit konnte sich der VSC Donauwörth nach einer heißen Schlussphase mit 79:73 durchsetzen. Topscorer der Bären war Ihor Bludshyi, der mit einer persönlichen Bestleistung 27 Punkte zum Sieg beitrug.

Der Sieg gegen Sonthofen hat den Bären neuen Auftrieb verliehen. Nun gilt es, die verbleibenden fünf Ligaspiele möglichst fehlerfrei zu absolvieren – schließlich haben sie auch gegen die vermeintlich stärkeren Teams, die in der Tabelle über dem VSC stehen, bereits gespielt. Am Samstag um 19.30 Uhr empfängt Donauwörth im Stauferpark Leitershofen III. (AZ)