Auch der FC Zirgesheim lässt sich vom Darts-Boom im Donau-Ries-Kreis mitreißen

Plus Kaum ein Sport erlebt einen so großen Zulauf wie Darts. Immer wieder kommen Vereine und Spieler hinzu. Die Stadtmeisterschaft muss deshalb sogar "umziehen".

Marcel Weichelt verlagert sein Gewicht auf das rechte Bein. Er lehnt sich nach vorne, sein rechter Arm ist angewinkelt. Mit einer schnellen, aber bedachten Bewegung streckt er den Arm aus und lässt den Dartpfeil aus seiner Hand gleiten. Doch was oft so einfach aussieht, bedarf einer Menge Übung, bestätigt Weichelt, Teamkapitän der neuen Dartmannschaft des FC Zirgesheim. Der Donauwörther macht seine Würfe im Vereinsheim, das ursprünglich einmal für die Fußballer gebaut worden war. Doch nun hat auch hier das Darts-Fieber Einzug gehalten, das mittlerweile weite Teile Nordschwabens im Griff hat.