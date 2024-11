Sorg: „Die Mannschaft hat sich in einen richtigen Rausch gespielt“

Am letzten Spieltag des Jahres in den unteren Ligen im Fußball-Kreis Donau hat das Lokalderby der Kreisklasse Nord 2 zwischen dem SV Donaumünster-Erlingshofen und dem SC Tapfheim noch einmal die Fans bewegt. Mehr als 550 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich die Partie am Samstag nicht entgehen lassen, in der sich der SVDE mit einem klaren 3:0 für die 0:1-Niederlage am 1. Spieltag revanchierte.

