Fußball-WM: Ein Donauwörther gratuliert auf Japanisch

Der Donauwörther Josef Wille trifft bei der WM in Katar viele Gleichgesinnte.Die freudige Stimmung trübt eigentlich nur eines: das Ergebnis der deutschen Mannschaft.

Wenn Fußball-Fans aus der ganzen Welt sich an einem Ort treffen, führt das zwangsweise zu interessanten Begegnungen. Diese Erfahrung machte einmal mehr auch der Donauwörther Josef Wille, der mit dem DFB-Fanklub zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar gereist ist.

Dass die Wüsten-WM doch in vieler Hinsicht anders werden würde als die Turniere zuvor, wurde schon beim Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador deutlich. Schon zur Halbzeitpause verließen viele Zuschauer das Stadion. Wille erfuhr den Grund dafür vor Ort: „Durch Gespräche mit anderen deutschen Fans haben wir erfahren, dass die Zuschauer hinter dem Tor der Katari ausschließlich gekaufte Fans waren. Es waren richtige Einpeitscher im Block. Es gab Gutscheine für ein Getränk und Essen. Da von beiden Sachen nichts mehr da war, sind die Zuschauer dort nach der Halbzeitpause nicht mehr zurückgekommen. Danach gab es Tumulte im Block und es wurden brasilianische Trommler aus dem Nachbarblock eingekauft. Wahnsinn!“

Dass jedoch auch viele richtige Fußball-Fans anwesend waren, wurde dann bei der Partie Senegal gegen Niederlande deutlich. „Die Senegalesen machten eine wahnsinnige Stimmung. Mit mehreren Trommeln und rhythmischen Tänzen peitschten sie die Mannschaft nach vorne“, schildert Wille seine Eindrücke. Auch abseits des Stadions erlebe er viel Positives. Vor allem die Kontakte zu anderen Fans seien oftmals sehr herzlich. Dabei gebe es auch nur ein Thema: Fußball!

Karten für die Spiele zu bekommen, ist kein Problem

Obwohl die Veranstalter sich Mühe geben, ein Fußballfest zu erschaffen, sind die Stadien nicht voll, wie Wille berichtet. „Es wären sogar Karten für das Argentinien-Spiel verfügbar gewesen. An Karten zu kommen, ist absolut kein Problem.“ Anders als bei der WM in Russland 2018, als man ihm für ein Ticket für ein Deutschland-Spiel 1000 Dollar angeboten habe. Was deshalb sehr kurios erscheint: Beim Spiel Brasilien gegen Serbien bezifferte die Fifa die Zuschauerzahl auf 88.103 – bei einer Kapazität von 80.000 Plätzen. „Seltsam“, findet auch Josef Wille.

Einen Dämpfer erhielt die Fußball-Freude des Donauwörthers logischerweise beim ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Japan. Das DFB-Team war über eine Stunde überlegen, hatte einige gute Chancen und führte auch mit 1:0, doch am Ende unterlag die Mannschaft mit 1:2. „Das Spiel hat uns sehr enttäuscht. Keiner der Spieler hat überzeugt“, findet Wille. Mit zur Partie hatte er auch seine Fahne mit dem Donau-Ries-Logo nehmen wollen, jedoch hatte die Fifa die erlaubte Größe der Fahnen geändert, und so musste der Gruß aus der Heimat draußen bleiben.

Kein Groll gegen japanische Fans

Die schlechte Stimmung hielt bei Wille jedoch nicht lange an, und auch von Groll gegen die Japaner war keine Spur. Wieder zurück auf dem Schiff, wo der 52-Jährige und andere Fans während der WM wohnen, gratulierten er und seine Begleiter den anwesenden Japanern zum Sieg – und das auf Japanisch: „Die Japaner waren sehr beeindruckt und der ganze Saal mit fast 100 Personen hat geklatscht und die Welt war wieder in Ordnung.“ (sut)

