Donaumünsters Herren holen im Saisonfinale den Meistertitel

Am letzten Spieltag holen sich die Herren des SV Donaumünster mit einem Unentschieden gegen Nordendorf die Meisterschaft. Nachdem bis 2024 zwölf Jahre keine Herrenmannschaft gemeldet werden konnte, fuhr das Team nun im zweiten Jahr den Titel ein. Niederlagen setzte es für die Damen in Buttenwiesen, die Bambinis gegen Lauingen und den Juniorinnen beim Meister in Haunstetten.

Bambini 12, Südliga 5 SV Donaumünster – TC Lauingen 1:5. Im letzten Saisonspiel mussten die Bambini des SVDE eine zu hohe Niederlage einstecken. In den Einzeln hatten Anton Gaugenrieder (1) und Julian Klück (4) in zwei Sätzen das Nachsehen. Souverän im Anschluss der Sieg von Nele Prügel (3). Moritz Dietl (2) musste sich knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. In den Doppeln mussten sich Prügel/Klück geschlagen geben. Gaugenrieder/Dietl konnten sich im Match-Tiebreak nicht belohnen.

Juniorinnen 18, Südliga 2 TSV Haunstetten – SV Donaumünster 5:1. Mit drei Siegen und drei Niederlagen beenden die Juniorinnen die Saison auf Platz vier der Tabelle. Beim Meister in Haunstetten konnte sich Sophia Wunderle (3) klar in zwei Sätzen den Sieg sichern. Rebecca Schneid (1), Lena Gerstmaier (2) und Marie Brinkhaus (3) mussten sich geschlagen geben. Auch in den Doppeln war keine Ergebniskosmetik mehr möglich.

Donaumünsters Damen erzielen Rang fünf in der Endabrechnung

Damen, Südliga 3 TSV Buttenwiesen – SV Donaumünster 7:2. Erneut eine Niederlage mussten die Damen im letzten Saisonspiel einstecken. Unglücklich musste sich Antonia Rieser im Match-Tiebreak geschlagen geben. Leonie Rieser, Elli Wagner und Katharina Appl verloren in zwei Sätzen. Laura Gröbl und Leoni Ebermayer verhinderten mit ihren Siegen die Vorentscheidung bereits vor den Doppeln. Hier setzte man nochmals alles auf eine Karte. Zwei verlorene Doppel im Match-Tiebreak von Antonia Rieser/Gröbl und und Leonie Rieser/Wagner verhinderten einen besseren Abschluss der Saison. Appl/Ebermayer verloren in zwei Sätzen. Aufgrund des etwas schlechteren Satzverhältnisses muss sich die Mannschaft mit Rang fünf zufriedengeben.

Herren, Südliga 6 SV Donaumünster – TC Nordendorf 3:3. Das zum Titelgewinn reichende Unentschieden wurde bereits nach den Einzeln fixiert. Josip Vrcic (7), Jürgen Pollithy und Wolfgang Linke, die in dieser Saison im Einzel ungeschlagen blieben, holten sich den Sieg. Lediglich Nachwuchshoffnung Oscar Götz (2) musste sich mit zweimal 4:6 geschlagen geben. In den Doppeln wurde im Anschluss nochmals rotiert. Pollithy/Georg Oppel und Michael Kleinle/Marcel Tschaffon mussten sich hier allerdings geschlagen geben. In der Meistersaison kamen insgesamt neun Spieler zum Einsatz.