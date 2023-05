Athleten der LG Donau-Ries laufen zu Bestzeiten

Beim Woha Sprint- und Laufmeeting in Donauwörth gehen knapp 200 Teilnehmende an den Start. Einige qualifizieren sich bereits zu überregionalen Meisterschaften.

Pünktlich zum Beginn der Leichtathletik-Saison hat auch in diesem Jahr wieder das Woha Sprint- und Laufmeeting im Donauwörther Stauferpark-Stadion stattgefunden. Um diese Zeit sind alle Athletinnen und Athleten auf der Jagd nach den Qualifikationsnormen und versuchen ihre Bestleistungen zu steigern. Bereits zum elften Mal fand der Wettkampf in dieser Form statt und wurde in bewährter Manier von den Leichtathleten des VSC Donauwörth organisiert.

Läuferinnen und Läufer der LG Donau-Ries zeigen starke Leistungen

Bei stabilem Wetter erfolgte der erste Startschuss für die 300-Meter- und 400-Meter-Hürdenläufe und im Anschluss ging es weiter mit den Kurzsprints. Über 300 Meter Hürden konnte sich der Donauwörther Moritz Roßmann über eine neue Bestleistung (51,12 Sekunden) freuen. Bei den 100 Metern überzeugte besonders U 18-Athletin Katharina Rupp aus Nördlingen für die LG Donau-Ries, indem sie ihre Bestzeit auf 13,42 Sekunden drückte, während ihr Vereinskollege Felix Herrmann seine Zeit von vergangener Woche bestätigte. Über 75 Meter überzeugten Viktoria Zajitschek in der Altersklasse W 13 und Marie Weinberger bei den W 12 vom gastgebenden VSC, beide waren jeweils die beste Athletin aus Sicht der LG. Über 50 Meter präsentierten sich schließlich die jüngsten Läuferinnen und Läufer aus der Region und sorgten für spannende Rennen und zahlreiche Bestleistungen.

Bei den folgenden 200-Meter- und 300-Meter-Läufen nutzten die meisten Teilnehmenden die Gunst der Stunde bei besten Bedingungen, ihre Sprintausdauer zu testen. Ein kräftiges Ausrufezeichen setzte dabei der in der M 15 startende Jonas Schöniger vom TSV Rain mit neuer Bestzeit von 42,65 Sekunden über 300 Meter. Es ging weiter mit den Läufen über 800 Meter, bei denen sich Katharina Rupp in 2:23,21 Minuten die Qualifikationsnorm zur Süddeutschen Meisterschaft der U 18 sicherte. Bei den Männern erreichte der Donauwörther Samuel Ostermeier ungefährdet die beste Zeit des Tages, während in seinem Sog zahlreiche neue Bestleistungen erbracht wurden. So konnte sich auch der in der M 12 startende Mönchsdegginger Jan Jungblut über seine neue Bestmarke (2:45,08 Minuten) freuen.

Herrmann und Humburger qualifizieren sich für Bayerische Meisterschaften

Der folgende Höhepunkt, die 400-Meter-Läufe, wurde durch zwei starke Rennen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen geprägt. Bei den Männern konnten sich der Nördlinger Felix Herrmann und der Donauwörther Christoph Humburger gleich in ihrem jeweils ersten Saisonrennen über diese Distanz die Norm zur Bayerischen Meisterschaft der Aktiven sichern. Bei den Frauen gestaltete sich ein packendes Rennen über die Stadionrunde, das aus Sicht der LG mit vier neuen Bestleistungen endete. Mit Hannah Märtins vom VSC Donauwörth, Annika Knaus vom TSV Nördlingen sowie Stefanie Stöckle und Ellie Ströbele ebenfalls vom VSC, präsentierten sich dabei alle Langsprinterinnen bereits früh in guter Form.

Den abschließenden 5000-Meter-Lauf gewann schließlich mit Wenzel Kurka wieder einmal ein erfahrener Läufer der LG Zusam, auch wenn er sich erst spät vom letztlich zweitplatzierten Tobias Ullrich absetzen konnte, der eigentlich hauptsächlich als Triathlet für den TSV Harburg unterwegs ist.

Nachdem ein durchweg positives Resümee gezogen werden konnte, ist bereits jetzt die zwölfte Auflage im nächsten Jahr fest geplant. Ein besonderer Dank der LG Donau-Ries ging an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatten. (AZ)