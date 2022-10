Donauwörth

19.10.2022

Bei der Stadtmeisterschaft im Klettern geht es hoch hinaus

Lokalmatador Julian Salmon landete in der Herren-Konkurrenz der Donauwörther Stadtmeisterschaft auf dem vierten Platz.

Plus In der Kletterhalle in Donauwörth zeigen Sportlerinnen und Sportler spannende Wettkämpfe. Bei einer tollen Atmosphäre dürfen auch die Lokalmatadoren feiern.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Es ist immer wieder spannend, wenn sich Sportlerinnen und Sportler in der Donauwörther Kletterhalle auf den Weg nach oben machen. Oft entscheiden Kleinigkeiten, wie weit sie bei der Route kommen oder ob es nach unten geht. Bei der 7. Donauwörther Stadtmeisterschaft im Leadklettern und Bouldern sind rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Weil die Wettkämpfe offen ausgeschrieben wurden, sind auch Teilnehmende aus den Nachbarregionen vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen