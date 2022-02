Donauwörth

13:00 Uhr

Die Kletterhalle ist Donauwörths Anlaufstelle für Gipfelstürmer

Moni Messerer trainiert in der Halle in Donauwörth. Die Einrichtung feierte kürzlich zehnten Geburtstag.

Plus Die Kletterhalle Donauwörth gibt es seit zehn Jahren. Mann kann neben seilkettern auch bouldern. In manchen Altersklassen haben die Trainer lange Wartelisten.

Von Cathrin Gros

Es ist ein Donnerstagabend. Die Kletterhalle in Donauwörth ist gut besucht. Von den 15 Meter hohen Wänden werden Kletterer nach vollendeter Route abgeseilt. Im Boulderbereich, wo die Wände maximal vier Meter hoch sind und ohne Seil geklettert wird, sitzen Kleingruppen entspannt zusammen. Die Frauen und Männer decken schätzungsweise einen Altersbereich zwischen 15 und 65 ab. "Viele Erwachsene treffen sich regelmäßig in einer lockeren Gruppe", erklärt Tom Spiegl. Er ist Trainer beim Donauwörther Alpenverein und Teil eines Teams, das einmal wöchentlich Klettertraining für Kinder- und Jugendliche in zwei Altersgruppen anbietet.

