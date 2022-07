Sport-Gala: Nur für die Segelflieger stand die Welt nicht still

Plus Sie gehören zu den wenigen Aktiven, die bei der abgespeckten Donauwörther Sport-Gala jubeln durften. Nur 18 Sportlerinnen und Sportler konnten geehrt werden, weil die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sportliche Top-Leistungen kaum ermöglichte.

Corona legte einen langen Schatten auf den regionalen Sport. Keine Trainingsmöglichkeiten, keine Wettkämpfe! „Die Aktiven haben unter der Pandemie sehr gelitten“, sagte Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré, als er gerade mal 18 Sportlerinnen und Sportler ehrte. Aus der üblichen Sport-Gala war ein Empfang geworden. „Klein, aber fein“, wie Anika Höß anfügte.