Vielseitige Lateintänze in Donauwörth mit Cha-Cha-Cha, Jive und Rumba

Plus Tanzlehrer Matthias Gronostay ist überzeugt: „Tanzen kann jeder.“ Er erklärt, wie Anfänger schnell Spaß haben können und welcher Stil für Einsteiger geeignet ist.

Von Helen Geyer

Ein langsamer Schritt, dann zwei schnelle, dann wieder ein langsamer. Mehr als zehn Jahre nach dem Tanzkurs in der Schule ist die Erinnerung an den Cha-Cha-Cha-Grundschritt – mit etwas Unterstützung des Tanzlehrers Matthias Gronostay – unerwartet schnell wieder zurück. Der 28-Jährige ist Inhaber der Tanzschule Dance Vision mitten in Donauwörth. Er erklärt, wie die Latein-Tänze Cha-Cha-Cha, Jive und Rumba funktionieren und gibt Tipps, wie auch Anfänger schnell Spaß am Tanzen haben können.

Es ist ein ruhiger Mittwochmittag in Donauwörth. Noch ist das Studio leer und bietet unerwartet viel Platz für den Einzelunterricht mit Tanzlehrer Matthias Gronostay. Er bietet sofort das „Du“ an und setzt sich zu Beginn der Stunde auf eines der Sofas, die gleich am Eingang des Raumes stehen. Er erzählt, wie er zum Tanzen gekommen ist und was der Unterschied zwischen den verschiedenen Tanzarten ist.

