VSC Baskets Donauwörth: Erst Offensivdesaster - dann Top-Moral

VSC Baskets Donauwörth gehen mit einem Sieg und einer Niederlage aus dem Doppelspieltag. Gegen Bayern München läuft nicht viel zusammen. Doch dann zeigt der VSC Kampfgeist.

Einen harten Doppelspieltag haben die VSC Baskets Donauwörth bewältigen müssen. Aufgrund eines Nachholspiels, welches zu Beginn der Saison wegen Corona-Fällen in der Mannschaft verlegt werden musste, waren die Basketballer aus Donauwörth sowohl gegen Bayern München (vor dem Spieltag Tabellendritter) als auch einen Tag später gegen Jahn Freising (vor dem Spieltag Tabellenzweiter) auf dem Parkett. Dabei ging – zumindest offensiv – gegen die Münchner beim 45:54 viel schief, während die Donauwörther gegen Freising dann Moral zeigten und 57:46 gewannen.

Trainer Benni Vogel konnte nach dem Spiel gegen die danad knights Augsburg die komplette Woche nur mit einem Rumpfkader trainieren, die Erkältungswelle hatte zugeschlagen und einige Stammspieler wurden erst zum ersten Spiel am Samstag fit. Bereits im Hinspiel gegen Bayern München an der Säbener Straße war es ein Kraftakt, bei dem die Bären 38 Minuten die bessere Mannschaft waren und das Spiel am Ende noch aus der Hand gaben.

Ein ähnliches Spiel zeichnete sich im Donauwörther Stauferpark ab. Das erste Viertel war ein offener Schlagabtausch, die Baskets konnten offensiv sehr gute Akzente setzen, vor allem Nik Scheuerer war hier mit zwei Dreiern maßgebend beteiligt. Doch was dann in den restlichen Vierteln in der Offensive passierte, war kaum zu fassen.

Nur 24 Punkte in drei Vierteln

Einfachste Korbaktionen fanden nicht den Weg durch das Netz, eine unfassbar schlechte Freiwurfquote und eine insgesamt durch das komplette Team schlechte Offensivleistung führten dazu, dass die Baskets in den restlichen drei Vierteln nur noch 24 Punkte machten. Zwar ließ man insgesamt nur 54 Punkte der Münchner zu, allerdings kann man mit so einer geringen Punkteausbeute kein Basketballspiel auf diesem Niveau für sich entscheiden. Am Ende hieß es 45:54 für Bayern München.

Trainer Vogel schätzte die Leistung der Baskets folgendermaßen ein: „Wir haben heute eine tolle Defensivleistung gesehen. Gegen diese Mannschaft nur 54 Punkte zuzulassen, ist schon eine Herausforderung. Was wir allerdings in der Offensive getan – oder besser nicht getan – haben, ist schon erschreckend. Eine unfassbare schlechte Freiwurfquote von nicht einmal 20 Prozent spiegelt hier alles wider. Offensiv haben wir heute nicht stattgefunden.“

VSC Baskets Donauwörth zeigen starke Teamleistung gegen TSV Jahn Freising

Am Sonntag war denn der TSV Jahn Freising im Stauferpark zu Gast, auch Freising hatte an diesem Wochenende zwei Spiele in den Knochen, somit waren beide Mannschaften kräftemäßig angeschlagen. Benni Vogel rotierte in der Starting Five durch, um für ein wenig Entlastung bei den Stammspielern zu sorgen. Erneut war es eine überragende Verteidigungsarbeit, die diesmal der Schlüssel zum Erfolg sein sollte. Donauwörth ließ gegen die starken Freisinger, die in dieser Saison erst vier Niederlagen auf ihrem Konto hatten und seit Wochen den zweiten Tabellenplatz belegten, nur 46 Punkte zu. Eine komplette Teamleistung über 40 Minuten wurde von den zahlreichen Zuschauern im Stauferpark - übrigens auch wie am Abend zuvor – lautstark honoriert.

Vor allem Nachwuchsspieler und Leon Merkle brillierte. Obwohl er kurz zuvor bereits in der JBBL ein Spiel über fast 40 Minuten gespielt hatte, konnte er noch einmal alle Kräfte mobilisieren, erzielte enorm wichtige Punkte und arbeitete sich in der Verteidigung auf. Auch Johannes Lechner konnte am Sonntag ein klasse Spiel zeigen.

Benni Vogel: "Hut ab vor den Jungs"

Trainer Vogel nach dem Spiel: „Hut ab vor den Jungs, nach dem Spiel gestern heute so eine Leistung auf das Feld zu bringen, das ist anerkennenswert. Vor allem haben alle Spieler, auch die, die heute weniger gespielt haben, ihren Beitrag dazu geleistet und das macht mich stolz. Wenn man unseren Leon heute gesehen hat: Da dürfen wir uns noch auf einiges freuen. Diesen Schwung möchten wir für die letzten beiden Spiele mitnehmen, unser Ziel muss es sein, beide Spiele zu gewinnen.“ (AZ)

Für die Baskets spielten gegen Bayern München: Korn (13/ 2 Dreier), Scheuerer (18/3), Lawson (4), Merkle, Stippler, Stampfer (2), Seliger, Gölkel (3/1), Zümbül, Erdle, Lechner (1) und Krippner (4).

Für die Baskets spielten gegen Freising: Korn (7), Scheuerer (5), Lawson (6/ 1 Dreier), Merkle (5), Stippler, Stampfer (10), Seliger, Gölkel, Zümbül, Erdle (6), Lechner (12/1) und Krippner (6).