VSC Donauwörth: Wenn der Trainer Rot sieht

Die Donauwörther Handballer siegen 31:23 gegen Königsbrunn und zeigen sich stark verbessert – zeitweise auch ohne Coach.

Im Anschluss an den Heimspieltag der Jugend bestritten nun auch die Handball-Herren des VSC Donauwörth ihr erstes Heimspiel der Bezirksliga-Saison. Zu Gast war der BHC Königsbrunn. Nach einem misslungenen Einstieg in die Saison in der Vorwoche (34:26 in Günzburg) war die Donauwörther Mannschaft ehrgeizig genug, sich diesmal nicht unterkriegen zu lassen.

Während die erste Halbzeit mit 10:8 noch relativ ausgeglichen endete, starteten die Donauwörther gleich mit einem Lauf aus der Kabine und erhöhten ihre Führung bis zur 35. Minute auf 14:8-Tore. Dann geriet der Donauwörther Fluss etwas in Stocken, Sebastian Triebel musste für zwei Minuten auf die Bank und die Gäste schafften in der 44. Minute den Ausgleich (18:18). In der heiß umkämpften Schlussphase ging es deutlich zur Sache, sodass Donauwörths Spielertrainer Rico Braun nach mehreren Gelben Karten und Zeitstrafen die Rote Karte erhielt. Trotzdem behielt seine Mannschaft die Nerven, traf ein ums andere Mal den gegnerischen Kasten und gewann am Ende mit einem beachtlichen 31:23.

Am kommenden Sonntag wird sich zeigen, was dieser Sieg wert ist. Um 16 ist Anpfiff in Meitingen, die VSC-Spieler hoffen, dass bis dahin alle Akteure der Mannschaft wieder fit und spielbereit sind. (AZ)

VSC Donauwörth: Habermann / Lucic (Tor), Metzger (6), Stanley-Jones (3), Biswanger(4), Fischer (1), Triebel (6), Marb (11), Braun, Siemon