VSC-Volleyballer erkämpfen ersten Heimsieg

Souverän setzen die Bezirksliga-Herren sich gegen Pfuhl durch. Die Damen gehen leer aus.

In der Bezirksliga traf die Volleyball-Herrenmannschaft des VSC Donauwörth in der heimischen Gymnasiumhalle auf den TSV Pfuhl und den TSV Nördlingen.

Männer, Bezirksliga VSC Donauwörth – TSV Pfuhl 3:0 (25:17, 25:17, 25:23); VSC Donauwörth - TSV Nördlingen 1:3 (23:25, 23:25, 25:23, 21:25). In der ersten Partie des Tages machten die Donauwörther trotz fehlenden Liberos ein starkes Spiel und konnten die ersten zwei Sätze souverän für sich entscheiden. Trainer Richard Rohrer konnte mehrfach wechseln und unter anderem Nachwuchszuspieler Jonas Heiß zum Einsatz bringen. Im dritten Satz konnte Michael Schmid bei den ohnehin schon dezimierten Donauwörthern verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen. Nach diesem Schockmoment rappelte sich das Team erneut auf und konnte durch ein gutes Spiel gegen den Ball sowie harte, platzierte Angriffe auch den dritten Satz für sich entscheiden.

Im Anschluss lieferten sich der VSC ein Duell gegen Nördlingen. Nachdem die Rieser die ersten beiden Sätze knapp für sich entschieden, ging im dritten Satz ein Ruck durch das Team um Spielführer Yannick Eibl. Die Unger Volleys konnten ihre spielerische Überlegenheit auf dem Feld zeigen und durch Kampfgeist auf 1:2 verkürzen. Doch der Aufschwung kam zu spät, Donauwörth musste sich 1:3 gegen souveräne Rieser geschlagen geben.

Spielertrainer Richard Rohrerwar dennoch glücklich über die Leistung seiner Schützlinge: „Auch wenn heute nicht alles reibungslos funktioniert hat, können wir äußerst zufrieden mit unserer Leistung sein. Das Potenzial in dieser Mannschaft ist überwältigend.“

VSC Donauwörth: Eibl, Gansmeier-Döbler, Gnad, Haindl, Heiß, Holand, Rohrer, Scheffler und Schmid.

Die Hoffnungen liegen auf dem Heimspieltag des VSC Donauwörth

Damen, Bezirksliga VSC Donauwörth – SG Aichach/Inchenhofen 0:3 (18:25, 26:28, 24:26); VSC Donauwörth - VfR Jettingen 2:3 (23:25, 25:5, 25:15, 16:25, 12:15). Im ersten Spiel trafen die Donauwörtherinnen auf den Gastgeber Aichach/Inchenhofen und konnten sich im ersten Satz vorwiegend in der Annahme und Abwehr nicht durchsetzen. In den folgenden zwei Sätzen kämpfte das Team um jeden Punkt, musste sich aber trotz starker Aufschläge und einer sicheren Annahme knapp geschlagen geben.

Nach einer kurzen Pause starteten die VSC-Spielerinnen gegen die erfahrenen Volleyballerinnen des VfR Jettingen in den ersten Satz und mussten sich durch wiederholte Fehler in der Abwehr geschlagen geben. In den folgenden zwei Sätzen waren die Donauwörtherinnen überlegen und gewannen durch starke Aufschlagserien von Katharina Schrott und Helena Schreitmüller Satz zwei und drei. Die Mittelblockerin Natalie Münsinger unterstützte die Mannschaft und setzte die Gegner durch kontrollierte Angriffe unter Druck. Im vierten Satz ließen die Spielerinnen des VSC jedoch wegen Ungenauigkeiten im Spielfluss nach und Jettingen machte den Ausgleich. So verloren die Unger Volleys den fünften Satz und somit das zweite Spiel.

Trainer Jürgen Faber hofft nach diesen Niederlagen am Heimspieltag am 12. November auf bessere Ergebnisse. Dann geht es gegen den SVS Türkheim und die bereits bekannte Spielgemeinschaft Aichach/Inchenhofen. (vsc)

VSC Donauwörth: Dirr, Dirr, Münsinger, Regler, Rieder, Schreiber, Schreitmüller, Schrott, Schwarz & Seibt.