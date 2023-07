Wörnitzsteiner U11 schlägt sich beim Soccer Cup wacker

SpVgg Bayreuth siegt beim Turnier in Donauwörth. Es profitiert allerdings nicht nur das Siegerteam vom Wettbewerb.

110 U11-Teams aus ganz Bayern gingen an den Start beim Kaufland Soccer Cup 2023 in Donauwörth, am Ende stand der Nachwuchs der SpVgg Bayreuth ganz oben auf dem Treppchen. Die Oberfranken gewannen nach Rang zwei im Vorjahr beim großen Landesfinale mit den 16 Finalisten den Titel durch ein 3:1 (1:1) nach Elfmeterschießen im Finale gegen den FC Wacker München. Die Belohnung: der begehrte Wanderpokal und eine Turnierreise in den Süden Europas. Kurios: Bayreuth hatte sich nicht über eines der Vorrundenturniere, sondern als Wildcard-Gewinner für das Landesfinale qualifiziert.

Es profitieren aber nicht nur die 16 teilnehmenden Teams vom Landesfinale mit begeisterndem Nachwuchsfußball und einem bunten Rahmenprogramm für alle Besucher, sondern auch die gesamte bayerische Fußballfamilie. Denn wie in den Vorjahren spendete BFV-Partner Kaufland für jedes im gesamten Kaufland Soccer Cup 2023 erzielte Tor zehn Euro an die BFV-Sozialstiftung und rundete den Betrag für die 1097 Tore auf glatte 12.000 Euro auf. Das Geld kommt über die seit 2012 aktive BFV-Sozialstiftung unverschuldet in Not geratenen Mitgliedern der bayerischen Fußballvereine und sozialen Projekten zugute.

SV Wörnitzstein-Berg siegt gegen den SV Mering

Der SV Wörnitzstein-Berg wurde Letzter im 16er-Feld. Dabei waren die Gastgeber mit einem 2:1-Sieg über den SV Mering in das Turnier gestartet, verloren dann aber die weiteren Gruppenspiele gegen den FC Eintracht Bamberg (0:3) und gegen den ESV München (0:1). In der Zwischenrunde unterlag der SVW den Sportfreunden Dinkelsbühl mit 0:2 und auch das Platzierungsspiel um Platz 15 gegen den FC Emmering verloren die Einheimischen 0:1. (jais)