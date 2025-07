Donauwörther Damen liefern sich enges Rennen um die Tabellenspitze

Die Donauwörther Herren 30 haben im vorletzten Saisonspiel dem Tabellenführer alles abverlangt und sich mehr als achtbar geschlagen. Nach der vierten Saisonniederlage zählt aber im letzten Saisonspiel am kommenden Samstag ab 10 Uhr (vorverlegt) auf der heimischen Anlage gegen Schlusslicht Haimhausen nur ein Sieg, um den Verbleib in der starken Landesliga Süd 2 aus eigener Kraft zu sichern. „Wir werden in Bestbestzung antreten und alles geben“, verspricht Mannschaftsführer Markus Erdt.

Deutlich besser lief es am vergangenen Spieltag für die Damen des TC Donauwörth, die dem TSV Harburg klar die Grenzen aufzeigten. Im selben Duell - allerdings bei den Junioren 18 - waren die Harburger den Donauwörther überlegen.

Herren 30, Landesliga Süd 2 TC Donauwörth - TC Grü-Rot Kelheim 4:5. Die Form im Endspurt stimmt bei seinen Spielern: So feierten Markus Hörmann (Nummer 4/6:1, 6:0) und Christian Schlund (6/6:1, 6:3) durch starke Leistungen jeweils ihre ersten Einzelsiege und sammelten Selbstvertrauen. Dem dritten Punkt am nächsten kam Steffen Dudda (5), der mit 6:3, 2:6, 8:10 verlor. Markus Probst spielte sein bestes Tennis und hatte sogar einen Satzball, verlor aber gegen einen Spieler mit LK 2,8 mit 5:7, 0:6. Markus Erdt (1) kämpfte gegen den besten Spieler der Liga, Andreas Trägner (LK 1,8), um jeden Ball und gewann sogar den ersten Satz mit 6:4, musste dann aber dessen Überlegenheit mit 0:6, 2:10 anerkennen. Knapp verlief auch der erste Satz bei Fabian Trauner (3) mit 5:7, ehe auch sein Gegner immer besser ins Spiel kam (0:6). Nach dem 2:4-Zwischenstand und der großen Hitze gingen zwei Doppel dann noch kampflos an die Gastgeber. (mer)

Damen des TC Donauwörth holen fünf Einzelsiege

Damen, Südliga 1 TSV Harburg – TC Donauwörth 2:7. Bereits in den Einzeln überzeugten die Donauwörtherinnen mit fünf Siegen. Carmen Löfflad, Julia Hummel und Miriam Löfflad dominierten ihre Einzel dabei klar in zwei Sätzen und ließen ihren Gegnerinnen nur wenig Chancen. An Position 3 setzte sich Marie Rödl in einem intensiven Duell mit 7:5, 7:6 gegen Sonja Lechner durch. Auch Romina Bock war nach gewonnenem ersten Satz auf der Siegerstraße, bevor ihre Gegnerin im zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben musste. Lediglich Linda Roßkopf musste sich in einem gut umkämpften Match in zwei Sätzen gegen Alina Förg geschlagen geben.

Mit einer komfortablen 5:1-Führung ging Donauwörth in die Doppel. Die Damen des TCD konnten dort noch einmal im Spitzendoppel Hummel/Rödl punkten, das mit 11:9 im Match-Tiebreak gegen Bußer/Lechner gewann. Auch das Dreierdoppel Löfflad M./Lutzkat kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz zurück ins Spiel und konnte die Partie mit 10:2 im Matchtiebreak für sich entschieden. Das Zweierdoppel Löfflad C./Roßkopf musste bei einem Spielstand von 4:6, 3:0 verletzungsbedingt aufgeben. Somit stand der Endstand von 7:2 fest und der TCD bleibt weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Am kommenden Sonntag geht es dann gegen den Tabellenführer TC Rot-Weiß Nördlingen. Die Partie findet auf heimischer Anlage um 10 Uhr statt.

Verletzungspech für die Junioren 18 des TC Donauwörth

Junioren 18 Südliga 2 TC Donauwörth – TSV Harburg 2:4. Oscar Götz (4) musste sich Julian Glashauser klar geschlagen geben. Julian Schlund (2) trat verletzungsbedingt nicht an. Ein tolles Spiel zeigten derweil Tim Schlund (3) und Tonio Stirnweiß – mit besserem Ende für den Donauwörther, der zweimal 6:3 gewann. Auch im Spitzeneinzel zwischen Leon Schlund (1) und Leon Leimer zeigten die beiden Akteure super Leistungen, hier konnte sich der Harburger nach über zweieinviertel Stunden mit 7:6 und 6:2 durchsetzen. In den Doppeln ging das Zweierdoppel von Julian Schlund/Oscar Götz kampflos an die Gäste, Leon und Tim Schlund gewannen klar gegen Danny Rätz und Tonio Stirnweiß. (AZ)