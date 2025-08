Donauwörther Golfer steigen in die Landesliga auf

Jubel, Applaus und pure Freude im Golfpark Donauwörth: Die Herrenmannschaft des Clubs hat den verdienten Aufstieg in die Landesliga der DGL (Deutsche Golf Liga) perfekt gemacht. Nach einer konstant starken Saison in der 1. Bezirksliga Gruppe G krönte das Team seine Leistung am finalen Heimspieltag mit einem souveränen Erfolg – der Lohn: der Aufstieg.

Bereits als Tabellenführer in den letzten Spieltag gestartet, ließen die Donauwörther Herren keinen Zweifel aufkommen. Bei bestem Sommerwetter und vor heimischem Publikum verteidigten sie die Spitzenposition mit Nervenstärke und spielerischer Klasse. Die Gäste vom Golfpark Augsburg, GC Dillingen, GC Schloss Klingenburg und GC Königsbrunn erlebten gemeinsam mit dem Gastgeber ein sportlich hochklassiges Saisonfinale. Mit einer herausragenden Teamleistung trugen sich Dennis Behnisch, Jörg Marschik, Andi Reiter, Pascal Sorré, Benjamin Lerch, Jochen Dippner, Julian Wagner und Jens Pribil in die Siegerlisten ein. Sie alle spielten stark auf und sicherten so den letzten und entscheidenden Tagessieg. Ebenfalls Teil des Erfolgs: die Ersatzspieler Patrick Landes, Johannes Wieser und Sven Kobusch, die mit Einsatz und Unterstützung zur Saisonleistung beitrugen.

Donauwörth verweist das Team aus Augsburg auf Rang zwei

Am Ende der Saison stand der Golfpark Donauwörth mit 24 Punkten und einer Gesamtschlag-Differenz von +324,4 souverän auf Platz eins. Dahinter folgten: Golfpark Augsburg (+412,4 Schläge/19 Punkte), GC Dillingen Nusser-Alm (+489,4 Schläge/13 Punkte), GC Königsbrunn (+566,4 Schläge/10 Punkte), GC Schloss Klingenburg Team 2 (+541,4 Schläge/9 Punkte). Ein großes Dankeschön ging an die Spielleitung, das Clubsekretariat und das bewirtende Gastroteam JuNi am Grün 9. Auch die Unterstützung zahlreicher Zuschauenden trug zur einzigartigen Atmosphäre bei. (AZ)