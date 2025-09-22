Donauwörther Handballer feiern gelungenen Saisonauftakt

Im ersten Heimspiel der neuen Handballsaison in der Bezirksklasse war die neu formierte Herrenmannschaft des VfL Leipheim zu Gast in Donauwörth: eine junge Truppe, die mit 15 Mann und voller Motivation angereist war. Umso wichtiger war es für den VSC, dem Spiel von Anfang an den eigenen Stempel aufzudrücken.

Nach ausgeglichenem Beginn (3:3) gelang es den Donauwörthern auch immer mehr, dem Leipheimer Angriff den Schwung zu nehmen und fast nur noch schwere Abschlüsse zuzulassen. Umgekehrt verstanden es die Donauwörther, durch variables und geduldiges Positionsspiel selbst immer wieder, einen freien Mitspieler zu finden, sodass nach zwölf Minuten bereits ein Sechs-Tore-Vorsprung markiert war (11:5). Der VSC baute seinen Vorsprung bis zur Pause auf 18:10 aus.

VSC Donauwörth fährt zum nächsten Spiel nach Göggingen

Nach der Pause holten die Gäste schnell auf (19:13) und blieben den Hausherren zunächst auf den Fersen (23:16). Doch davon ließ sich der VSC, bei dem jeder Feldspieler traf, nicht aus der Ruhe bringen, sondern erhöhte wieder auf 29:20 zehn Minuten vor Ende. Die letzte Auszeit der Gäste verpuffte – es waren die Donauwörther, die bis zur Schlusssirene noch einmal zulegten und das Ergebnis auf 36:22 schraubten.

Bereits am 27. September gilt es, auch auswärts erfolgreich aufzutreten. Um 13.30 Uhr ist Anpfiff in Göggingen, wo sich der VSC der dritten Mannschaft des TSV stellt. Der Gastgeber hat seinen Saisonauftakt gegen den TSV Wertingen II ganz knapp verloren (28:29).

Für Donauwörth:Lembeck / Fischer (Tor), Biswanger (4), Triebel (5, 0/1), Nägler (6), Hornung (2, 1/1), Zgudziak-Kunz (2), Metzger (4), Schmidtkunz (5), Kutsch (2), Braun (6)