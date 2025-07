Donauwörther Jedermannschwimmen lockt 207 Teilnehmende an

Zum 11. Mal fand bereits das beliebte Jedermannschwimmen der Wasserwacht Donauwörth im Naherholungsgebiet in Riedlingen statt. Das Schwimmen für Jung und Alt lockte im vergangenen Jahr nach fünfjähriger Pause 120 Schwimmbegeisterte an den See. In diesem Jahr wurde dieses Ergebnis bei Weiten übertroffen. Insgesamt 207 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich bei einer Wassertemperatur von 26 Grad Celsius und einer Lufttemperatur von 30 Grad der Aufgabe, unter der Aufsicht der Rettungskräfte eine der drei Schwimmdistanzen (200, 400 und 700 Meter) zurückzulegen. Zusätzlich wurden die Schwimmer von der Wasserrettungshundestaffel aus Augsburg, die mit insgesamt fünf Hunden ebenfalls im Wasser war, begleitet.

Bereits um 14 Uhr starteten insgesamt 63 Teilnehmende, die die 700 Meter lange Strecke um die Halbinsel des Sees unter Zeitmessung zurücklegten. Helena Hauser stieg als Erstes aus dem Wasser, dicht gefolgt von Moritz Lang. Die beiden, die für den VSC Donauwörth schwammen, benötigten dafür knapp über neun Minuten.

Teilnehmer des Donauwörther Jedermannschwimmens erhalten Medaillen

Um 15 Uhr folgte der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung. Jetzt waren die „Jedermänner“ an der Reihe, die die frei wählbaren Schwimmstrecken ohne Zeitmessung zurückzulegen. Der Veranstalter betont, dass hier immer der Spaß am Schwimmen im Vordergrund steht und jeder sich im Wasser die Zeit nehmen kann, die er oder sie für die jeweilige Strecke benötigt. 144 Teilnehmer stellten sich dieser Herausforderung, wobei es mittlerweile Tradition ist, dass die meisten Sportler noch einmal mit den Jedermännern die Strecke absolvieren. Der Schirmherr der Veranstaltung, Oberbürgermeister Jürgen Sorré, gab den circa 200 Schwimmern das Startsignal, und vom Ufer aus konnte man das imposante Bild des Schwimmerfeldes genießen. Der größte Teil des Teilnehmerfeldes entschied sich, die komplette Strecke von 700 Metern durchzuschwimmen. Jeder erhielt nach dem Verlassen des Wassers eine Medaille überreicht und wurde zusätzlich von den zahlreichen Zuschauern mit viel Applaus begrüßt.

Icon Vergrößern Oberbürgermeister Jürgen Sorré gab das Startsignal zum Jedermannschwimmen. Foto: Vanessa Rohrer Icon Schließen Schließen Oberbürgermeister Jürgen Sorré gab das Startsignal zum Jedermannschwimmen. Foto: Vanessa Rohrer

Um 16 Uhr zeigte sich bei einer Vorführung der Wasserrettungshundestaffel Augsburg, zu welchen Leistungen die Rettungshunde imstande sind. Den zahlreichen Interessierten wurden verschiedene Rettungstechniken mit den Hunden gezeigt, die begleitend moderiert wurden.

Unter allen Teilnehmern wurden im Anschluss attraktive Preise von Sponsoren der Veranstaltung verlost. Wie jedes Jahr stiftete die Große Kreisstadt Donauwörth als Hauptgewinn eine Familienbadekarte für das Freibad Donauwörth für die Saison 2026. Zusätzlich erhielt das schnellste Team, welches in diesem Jahr der Schwimmverein vom VSC Donauwörth stellte, einen Geschenkkorb überreicht.

Jüngster Teilnehmer ist sechs, der älteste 88 Jahre alt

Bei der teilnehmerstärksten Gruppe gab es in diesem Jahr eine Überraschung. Der Schwimmverein aus Donauwörth, welcher in den vergangenen Jahren den von Wolfgang Fackler gestifteten Wanderpokal in Empfang genommen hatte, wurde von der Wasserwacht Dillingen um fünf Teilnehmer übertrumpft. Diese waren mit insgesamt 44 Gruppenmitgliedern am Start und freuten sich riesig, als sie vom Vorsitzenden Manuel Brandt den Pokal überreicht bekamen.

Der Altersunterschied zwischen dem jüngsten Teilnehmer, der gerade mal sechs Jahre alt war, und dem ältesten Teilnehmer mit 88 Jahren, betrug in diesem Jahr 82 Jahre. Während der Veranstaltung und auch danach konnten die Teilnehmer bei einer gut bestückten Kuchentheke, gegrillten Würsten und kühlen Getränken ihre verbrauchten Kalorien wieder auffüllen.

Die Veranstalter waren mit dem Ergebnis der Veranstaltung äußerst zufrieden. Die ca. 50 Helfer sorgten dafür, dass die Veranstaltung reibungslos ablief. Der Erfolg hat die Vorfreude auf das 12. Jedermannschwimmen geweckt, welches am 27. Juni 2026 stattfinden wird. Eine Vielzahl der Schwimmer kündigte bereits an, im nächsten Jahr wieder dabei sein zu wollen. (AZ)