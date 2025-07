Donauwörther Piloten holen wichtige Punkte im Kampf um Top-Ten-Platz

Noch sechs Wochenenden dauert die Saison in der Segelflug-Bundesliga. Die Piloten der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim holten am vergangenen Wochenende Platz drei, 18 wichtige Punkte und rücken damit auf den neunten Tabellenplatz vor. Seit jeher ist es das Ziel der Luftsportler aus Zirgesheim, die Saison in den Top Ten zu beenden – nun beginnt die Rechnerei, welcher Platz realistisch sein könnte.

Anders als in den Vorjahren kommen die besten zehn Clubs bis auf eine Ausnahme aus Süddeutschland – die Auswirkungen von Wetterunterschieden zwischen Nord und Süd dürften sich also nicht massiv auf die Gesamt-Gemengelage auswirken. Zu Platz elf hat die SFG 17 Punkte Vorsprung, also fast eine ganze Runde. Die Plätze neun bis fünf hingegen liegen gerade mal neun Punkte auseinander, hier gibt es für die Nordschwaben also durchaus noch Luft nach oben.

Podestplatz ist für die SFG Donauwörth-Monheim nur noch theoretisch erreichbar

Um auf Platz vier zu landen, müssten die SFG-Piloten allerdings einen Rückstand von mindestens 30 Punkten, also eineinhalb Runden, aufholen – das dürfte aufgrund der beschriebenen geografischen Situation schwierig werden; ein Podestplatz ist nur noch theoretisch machbar.

Zurück zum vergangenen Wochenende: Die 13. Runde zählte in Süddeutschland wettermäßig zu den besseren Durchgängen und ermöglichte weite Flüge und hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten. Stephan Bosch legte am Sonntag 930 Kilometer im Zickzack-Flug zwischen Regensburg und Westspitze der Schwäbischen Alb zurück und erzielte eine Geschwindigkeit von 134,7 Stundenkilometern. Jörg Röpling und Copilot Hansjörg Rothfuß waren 123,6 Stundenkilometer schnell, das Team komplettierte Lothar Press mit einer durchschnittlichen Bundesliga-Geschwindigkeit von 119,5 Kilometern pro Stunde. (hz)

Die Tabelle der Segelflug-Bundesliga nach Runde 13:

1. FSC Odenwald Walldürn (BW) 191 Punkte

2. SFZ Königsdorf (BY) 169

3. SFV Bad Wörishofen (BY) 159

4. LSV Schwarzwald (BW) 157

5. LSR Aalen (BW) 136

6. LSV Rinteln (NI) 134

7. FLG Dettingen/Teck (BW) 134

8. FSV Laichingen (BW) 130

9. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 127

10. LSV Straubing (BY) 115