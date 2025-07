Medaillen bei den bayrischen Meisterschaften im Schwimm-Mehrkampf

Zwei Vertreter des VSC Donauwörth sind kürzlich die Reise nach Würzburg zu den bayrischen Meisterschaften im Schwimm-Mehrkampf angetreten. Dabei konnten sie große Erfolge feiern: Elena Hauser schwamm zur bayrischen Vizemeisterschaft und Martin Pajtas sicherte sich die Bronzemedaille. Für Martin waren dies die ersten Mehrkampfmeisterschaften, während Elena bereits vergangenes Jahr Mehrkämpfe bestreiten konnte. Im Nachwuchsbereich ist eine vielseitige Entwicklung in allen vier Lagen (Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul) das Ziel, weswegen überregionale Meisterschaften der 11- und 12-Jährigen als Mehrkämpfe ausgetragen werden.

Der Wettkampf für die Jahrgänge 2013 und 2014 fand nun in Würzburg statt. Startberechtigt waren jeweils die aktuellen bayerischen Top 16 über 200 Meter Lagen in den Bestenlisten des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) je Jahrgang und Geschlecht. Ein Schwimmmehrkampf besteht aus mehreren Teilstrecken. Für alle Teilnehmer sind 400 Meter Freistil, 25mMeter Delphin-Beine in Bauch- und Rückenlage sowie die 200 Meter Lagen Pflichtprogramm. Hinzu kommt je nach Vorliebe und Fähigkeiten der Nachwuchsschwimmer noch die frei wählbare, individuelle Mehrkampflage. In dieser selbst gewählten Mehrkampflage müssen dann noch 50 Meter Beine und je 100 Meter und 200 Meter geschwommen werden, sodass es insgesamt sieben Starts pro Mehrkampf sind. Die in den sieben Starts erzielten Zeiten werden in Punkte umgerechnet und addiert.

VSC Donauwörth: Elena Hauser und Martin Pajtas starten gut in Bayerische Meisterschaften

Elena entschied sich für Kraul als Mehrkampflage, während Martin als seine individuelle Mehrkampflage Rücken wählte. Auftaktdisziplin am Freitagnachmittag waren für alle Teilnehmer 400 Meter Freistil. Anschließend standen 25 Meter Delfinbeinbewegung in Bauch- und Rückenlage auf dem Programm. Mit neuen persönlichen Bestzeiten legten die beiden Nachwuchsschwimmer des VSC den Grundstock für einen spannenden und erfolgreichen Verlauf. Der Samstag stand im Zeichen der individuellen Mehrkampflage und startete mit den 50 Meter Beinbewegung der gewählten Mehrkampflage. Trotz des für die Beinbewegung noch erkennbaren Verbesserungspotenzials erzielten die beiden VSCler Elena und Martin solide Ergebnisse und konnten somit ihr jeweils aktuelles Ranking in der Gesamtwertung festigen.

Zur Sache ging es anschließend bei den 100- und 200-Meter-Strecken, die wieder in ganzer Lage geschwommen wurden. Mit teils neuen persönlichen Bestzeiten untermauerten Martin und Elena ihren Podiumsanspruch bei der Mehrkampfmeisterschaft. Am Ende des Tages, nach sechs von sieben Disziplinen, lagen beide VSCler auf dem dritten Rang in ihrem Jahrgang.

Mehrkampf: Donauwörther Schwimmer holen Platz zwei und drei

Als krönender Abschluss der bayerischen schwimmerischen Mehrkampfmeisterschaft stand am Sonntag dann die 200-Meter-Lagen-Strecke auf dem Programm. Ein beherztes Rennen in den vier aneinander gereihten Lagen zeigte Martin und sicherte sich in neuer persönlicher Bestzeit von 2:51,36 Minuten schließlich in seiner ersten Mehrkampfmeisterschaft mit insgesamt 1758 Punkten verdient den dritten Platz und die Bronzemedaille. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen über die abschließende 200-Meter-Lagenstrecke entwickelte sich bei den 2013er-Mädels, das Elena sehr knapp mit neuer persönlicher Bestzeit von 2:40,21 für sich entscheiden konnte. Mit dem erzielten Ergebnis schob sich die Donauwörther Schwimmerin noch auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung und holte sich mit insgesamt 3044 Punkten verdient die Silbermedaille und damit die bayerische Vizemeisterschaft.

Erwähnenswert sind über die 200 Meter Lagen erzielten Zeiten von 2:51,36 und 2:40,21 Minuten. Damit sind Elena und Martin im deutschlandweiten Ranking ihrer Altersklasse aktuell top platziert und es winkt im weiteren Saisonverlauf die Teilnahme an den Süddeutschen Meisterschaften in Stuttgart Anfang Mai und der Deutschen Meisterschaft im Schwimmerischen-Mehrkampf Anfang Juni in Dortmund. (AZ)