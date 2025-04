VSC-Volleyballerinnen zählen im Aufstiegskampf auf ihre Fans

Die Volleyball-Damen des VSC Donauwörth haben sich mit einer starken Leistung und zwei wichtigen Siegen überraschend einen Platz in der Relegation zur Landesliga gesichert. Nun steht am kommenden Sonntag das entscheidende Relegationsturnier in der Gymnasiumhalle in Donauwörth an.

Am letzten regulären Spieltag mussten die Unger-Volleys auswärts beim TSV Weißenhorn antreten. Zu diesem Zeitpunkt lagen sie auf dem dritten Tabellenplatz, mit zwei Punkten Rückstand auf den Zweitplatzierten FSV Marktoffingen II. Um sich noch für die Relegation zu qualifizieren, waren die VSC-Mädels also auf eine Niederlage der Rieserinnen angewiesen – und tatsächlich unterlag der Konkurrent beim abstiegsgefährdeten TV Weitnau. Damit war klar: Zwei Siege würden den Donauwörtherinnen den zweiten Platz und damit die Teilnahme an der Relegation sichern.

Volleyball-Bezirksliga: VSC Donauwörth nutzt seine Chance und ergattert Rang zwei

Gegen den TSV Weißenhorn lief es zunächst nicht nach Plan. Der Spielaufbau stockte, und der erste Satz ging deutlich verloren. Doch nach einer taktischen Umstellung – Irin Lanuschny wechselte auf die Position der Außenangreiferin und Alexandra Faber übernahm die Diagonalposition – fand die Mannschaft zurück in ihr gewohnt druckvolles Spiel. Dank starker Angriffe und präziser Aufschläge konnten die Donauwörtherinnen die nächsten drei Sätze gewinnen und den ersten wichtigen Sieg einfahren.

Im zweiten Spiel gegen den Tabellenletzten SC Tapfheim waren die Gedanken zunächst noch beim Parallelspiel Marktoffingen gegen Weitnau. Trotz eines verlorenen Satzes behielten die VSC-Mädels um Zuspielerin Pauline Regler jedoch die Nerven und gewannen am Ende souverän. Diese beiden Erfolge krönen eine Saison, die Trainer Jürgen Faber in dieser Form nicht erwartet hatte: „Durch Abgänge wichtiger Spielerinnen sind wir gleich mit drei Niederlagen in die Saison gestartet. Aber die Mädels haben gut trainiert, immer an sich geglaubt und wir haben unsere Annahme stabilisiert – das war die Grundlage für die starke restliche Saison.“

Donauwörther Volleyballerinnen hoffen auf starke Unterstützung im Aufstiegskampf

An diesem Sonntag kommt es nun in der heimischen Gymnasiumhalle zum Relegationsturnier um den Aufstieg in die Landesliga. Die VSC-Damen treffen auf die Konkurrenten FC Langweid und SV Stammham. Die gesamte Volleyballfamilie des VSC Donauwörth freut sich auf zahlreiche Fans, die die Mannschaft lautstark unterstützen. Um 11 Uhr beginnen die Spiele, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Vor heimischem Publikum soll der Aufstieg perfekt gemacht werden. (AZ)