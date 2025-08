Bayern-Gold für Donauwörths Breitensportkegler

Wieder einmal standen die Bayerischen Meisterschaften im Breitensportkegeln an. Die Einzel aller Altersklassen sowie die Tandems fanden auf den Sechsbahnen-Anlagen in Attaching und Hallbergmoos statt. Die Bahnen in Attaching gelten als schwierig zu kegeln, während die Bahnen in Hallbergmoos erstklassig zu spielen sind. Dies sollte sich dann auch in den Ergebnissen widerspiegeln.

Die Damen kegelten in Attaching und mit dabei waren auch Keglerinnen aus dem Landkreis. Bei den Damen bestätigte Tanja Werner ihre gute Leistung (Rang drei) aus dem Vorjahr mit diesmal 437 Holz und dem sechsten Rang unter 15 Keglerinnen. Zum dritten Platz fehlten lediglich fünf Holz. Bei den Seniorinnen B (60-69 Jahre), holte sich Marianne Eberle von den Rieser Kegeldamen einen guten zehnten Rang unter 18 Starterinnen (379 Holz).

Renate Wurm holt Silber

Bei den Seniorinne C (ab 70 Jahre) waren gleich zwei Starterinnen aus dem Landkreis dabei. Renate Staudinger vom KC Schellenberg war dabei die mit Abstand älteste Starterin. 360 Holz und Platz fünf standen am Ende zu Buche. Renate Wurm von den Rieser Kegeldamen überzeugte mit 419 Holz und belohnte sich mit der Silbermedaille. Nur Birgit Fuhrmann (435) vom KC Kirchseeon konnte sie übertreffen. In der Herrenklasse ging Bezirksmeister Marcel Seidenkranz in Hallbergmoos an den Start. Gute 461 Kegel reichten nur zu Platz 15 unter 25 Startern. Das Feld war dicht. Bereits 27 Holz mehr hätten zum dritten Rang gereicht.

Teil zwei der Bayerischen Meisterschaften mit den Mannschaften und Paaren fand dann drei Wochen später auf den 18 Bahnen des FC Bayern München in der Säbener Straße statt. Hier traten unter anderem die Schwäbischen Vizemeister Marcel Seidenkranz und Willi Wagner im Herrenpaarlauf als Außenseiter an.

Überraschendes Gold im Herrenpaarlauf

Mit einer fantastischen Leistung holten sich Marcel Seidenkranz und Willi Wagner von der BSK Donauries den nicht für möglich gehaltenen Titel mit überragenden 1014 Holz. Marcel kegelte dabei 320 Holz in den Vollen und unglaubliche 198 Holz im Abräumen, was gesamt fantastische 518 Holz bedeutete. Wagner wollte da nicht nachstehen und brachte in den Vollen 308 Holz zu Fall. Weitere fantastische 188 Holz im Abräumen ließ auch bei ihm eine neue persönliche Bestleistung von 496 Holz auf der Anzeigentafel erscheinen. Mit insgesamt 1014 Holz konnten sie den Titel in den Landkreis Donau-Ries entführen. Die Titelverteidiger und Deutschen Meister von den Kegelfreunden Kipfenberg folgten mit genau 1000 Holz. Dritte wurden die Kegler vom SKC Glück auf Waldsassen (973). Überhaupt war das Niveau im Herren-Paarlauf stark wie nie. Alleine 19 von 32 Paarungen erreichten über 900 Holz. (AZ)

Weitere Ergebnisse:

Herrentandem: 16. Platz Werner Weber und Willi Wagner 490 Holz von der BSK Donauries

Herrenpaarlauf: 30. Platz Werner Weber und Gerald Zajitschek 845 Holz von der BSK Donauries

Einzel Senioren B: 17. Platz Willi Wagner mit 420 Holz – BSK Donauries