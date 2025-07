Schützin Hanna Müller ist Donauwörths neue Stadtmeisterin

Spannende Wettkämpfe, präzise Schüsse und ein würdiger Abschluss der 48. Donauwörther Stadtmeisterschaft im Sportschießen – das waren die Höhepunkte des diesjährigen Wettkampfs, der im Vereinsheim der Königlich privilegierten Schützengilde 1403 Donauwörth mit der Siegerehrung seinen Höhepunkt fand. Inmitten von vielen talentierten Schützinnen und Schützen war es schließlich eine Jungschützin vom Verein Hubertus Riedlingen, die sich den Titel der Stadtkönigin sicherte.

Der Wettbewerb zog Schützen aus dem gesamten Stadtgebiet an, die ihr Können in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Sportpistole unter Beweis stellten. Besonders spannend war das Rennen um den Titel des Stadkönigs, bei dem es bis zum letzten Schluss eng zuging. Doch am Ende konnte Hanna Müller mit einem 81,3-Teiler überzeugen und darf nun für ein Jahr den Titel der Stadtkönigin führen.

Die Ehrung durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré

Der erste Schützenmeister Klaus Säuberlich der Schützengilde begrüßte im Vereinsheim die anwesenden Ehrengäste und Gäste. Oberbürgermeister Jürgen Sorré, der die Ehre hatte, die Siegerehrung durchzuführen, gratulierte der Siegerin und zeigte sich erfreut, dass die Stadtmeisterschaft wieder durchgeführt wurde und vor allem gut besucht war.

Neben dem Titel der Stadtkönigin konnten sich die Schützinnen und Schützen auch den Titel des Stadtmeisters in einer der vielen Disziplinen sichern. Beim traditionellen Schauschießen konnten die besten Schützen ihrer Klasse den größten Teil des Sonntagsbratens gewinnen. (AZ)

Ergebnisse:

LG Altersklasse: Jürgen Herde 391 Ringe, Hubertus Riedlingen

LG Auflage: Peter Nier 315 Ringe, Hubertus Riedlingen

LG Jugend: Laurenz Neiber 365 Ringe, Frohsinn Auchsesheim

LG Leistungsklasse: Verena Schröttle 397 Ringe, Hubertus Zirgesheim

LG Schütler: Elisabeth Strobl 149 Ringe, Gemütlichkeit Nordheim

LG Schüler Auflage: Mathias Näpfle 166 Ringe, ‚Adler Wörnitzstein

LP: Matthias Kamitz 369 Ringe, Hubertus Zirgesheim

LP Auflage: Manfred Kapfer 299 Ringe, Kgl. priv. Schützengilde 1403 Donauwörth

Sportpistole: Andreas Trautwein 176 Ringe, Kgl. priv. Schützengilde 1403 Donauwörth

Mannschaftswertung:

Luftgewehr:

1. Platz Hubertus Zirgesheim 325,37 Punkte

2. Platz Hubertus Riedlingen 408,82 Punkte

3. Platz Frohsinn Auchsesheim 465,23 Punkte

Luftpistole:

1. Platz Hubertus Zirgesheim 445,4 Punkte

2. Platz Hubertus Riedlingen 495,1 Punkte

3. Platz Kgl. priv. Schützengilde 1403 Donawörth 537,7 Punkte

Sauschießen:

LG Altersklasse: Jürgen Herde 10,8-Teiler

LG Auflage: Peter Nier 1,4-Teiler

LG Jugend: Kevin Linder 22-Teiler

LG Leistungsklasse: Verena Schröttle 2,8-Teiler

LG Schüler: Isabella Kiener 52,9-Teiler

LG Schüler Auflage: Felix Dietenhauser 52,6-Teiler

Luftpistole: Liam Kowalski 77,5-Teiler

Luftpistole Auflage: Steigert Dieter, 34,7-Teiler

Sportpistole: Laurin Strobl 146,4-Teiler