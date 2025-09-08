Artistischer Schütt besorgt Staudheim den späten Ausgleich

Im Derby der Kreisklasse Neuburg zwischen dem SV Bayerdilling und der SG Münster/Holzheim konnte sich letztere am Ende durchsetzen. Einen glücklichen Punkt nahm der FC Staudheim aus der Partie gegen den SV Straß/Illdorf mit nach Hause, während die SG Feldheim/Genderkingen bei der Ehekirchener Landesliga-Reserve leer ausging.

SV Bayerdilling - SG Münster/Holzheim 1:2 (0:2). Vor einer ansprechenden Zuschauerkulisse begann das Derby ausgeglichen. Den ersten Abschluss hatte der Gastgeber. Ein Schuss von Massimilliano Porcari wurde von einem Verteidiger vor der Linie geblockt. Erst nach einer Viertelstunde ein gefährlicher Angriff für die Gäste, aber SVB-Torwart Jan Sprater war nach der Flanke auf der Linie zur Stelle. In der 19. Minute dann die bis dahin größte Chance des Spiels. Marco Hofmann setzte sich über rechts schön durch und bediente Porcari. Der traf aus kurzer Distanz nur die Unterkante der Latte, von der der Ball wieder zurück ins Feld sprang. Direkt im Gegenzug dann das 0:1, als Matthias Stuber den Ball abgefälscht ins lange Eck über den Innenpfosten ins Tor schoss. Kurz darauf wurde dann agile Marco Hofmann an der Mittellinie gefoult und musste verletzt ausgewechselt werden. In der 38. Minute erhöhte Simon Mayr nach einem Querpass rechts unten ins Eck auf 0:2. Kurz vor der Pause verhinderte SVB-Torwart Jan Sprater einen höheren Rückstand, als er einen Schuss aus spitzem Winkel entschärfte.

Direkt nach Wiederanpfiff fiel der 1:2-Anschlusstreffer, als Porcari einen Handelfmeter sicher verwandelte. Im direkten Gegenangriff war wiederum Sprater zur Stelle. Weitere Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt, etwa als Keeper Sprater sensationell ein weiteres Gästetor gegen einen Schuss von Luca Jurida verhinderte. Schlimmer als die Niederlage für den SV Bayerdilling wiegt jedoch die erneute Verletzung von Aufstiegstorjäger Marco Hofmann, der nach seinem Comeback am Sonntag vermutlich wieder länger ausfallen wird. Zuschauer: 180. (svb)

Spiel beim FC Staudheim beginnt mit Paukenschlag

FC Staudheim - SV Straß/Illdorf 2:2 (1:1). Das Derby begann mit einem Paukenschlag: Schon in der 3. Minute stand Spielertrainer und Toptorjäger Marco Friedel allein vor Staudheims Torwart und verwandelte sicher zur Gästeführung. Es dauerte bis zur 14. Minute, ehe Staudheim den ersten Angriff auf das Gästetor startete und auch dieser wurde belohnt, denn Staudheims Finn Sander konnte nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Staudheims Toptorjäger Marco Schütt zum 1:1-Ausgleich. Nun entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, da beide Mannschaften offensiv agierten.

Nach dem Wechsel spielten die Gäste auf den Führungstreffer und die Gastgeber kamen nicht mehr über die Mittellinie. Trotz vieler Ecken reichte es aber nicht, um wirklich gefährlich vor das Staudheimer Tor zu kommen. Hierfür benötigten die Gäste einen Strafstoß, den Jannick Rechner zur verdienten 2:1-Führung verwandelte. Erst in der 88. Minute konnte sich Staudheim befreien - mit Erfolg: Einen langen Ball fischte Marco Schütt artistisch vor dem Straßer Torwart herunter, der an der Strafraumlinie gewartet hatte, umkurvte diesen und schob zum überraschenden und vielumjubelnden 2:2-Endstand ein. Zuschauer: 160.

SG Feldheim/Genderkingen unterliegt in Ehekirchen

FC Ehekirchen II – SG Feldheim/Genderkingen 2:1 (0:0). Ein gutes Kreisklassenspiel bekamen die Zuschauer zwischen Ehekirchen und der SG Feldheim/ Genderkingen zu sehen. Es gab Chancen auf beiden Seiten, die die guten Keeper in der ersten Halbzeit zunichte machten. Kevin Louis rettete auf der einen Seite gegen Matthias Rutkowski, auf der anderen glänzte Zeqir Ahmetaj bei einem Kopfball aus kurzer Distanz von Dominik Martin. Die größte Chance zur Führung vergab David Bestle für die Gäste, als er einen Nachschuss aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbeischoss. Feldheim kam dann wesentlich besser aus der Kabine. In der 49. Minute köpfte Emanuel Edel eine Flanke von links schön ins lange Eck ein. In der Folge kam der FCE jedoch besser ins Spiel und übernahm zunehmend die Kontrolle. Die Konsequenz war der Ausgleich. Nicklas Specht steckte den Ball auf Matze Rutkowski durch, welcher zum 1:1 einschob. In der 81. Minute wurde Michael Gerbl bei einem Freistoß sträflich alleine gelassen und köpfte sehenswert zur Führung ein. In den letzten Spielminuten konnte der Ehekirchener Keeper Ahmetaj bei einigen Ecken klären und dem FCE II die ersten drei Punkte der Saison festhalten. Zuschauer: 170. (fce)