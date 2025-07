TC Kaisheim verliert dramatisch im Finale - und feiert doch

Der TC Kaisheim reiste als direkter Titelkonkurrent zum Tabellenführer der Südliga 2, dem TSV Mönchsdeggingen. Bis zum Spieltag gingen beide Mannschaften ungeschlagen ins entscheidende Match. Und es entwickelte sich ein dramatisches Duell auf Augenhöhe. Nach insgesamt neun Matches stand es 5:4 für die Gastgeberinnen des TSV Mönchsdeggingen.

Damen, Südliga 2 TSV Mönchsdeggingen – TC Kaisheim 5:4. In den Einzeln lieferten sich beide Teams packende Matches, von denen vier erst im Match-Tiebreak entschieden wurden, demnach gingen drei Tiebreaks nach knappem Rennen an die Mönchsdegginger Damen. Kaisheims Einzelsiegerinnen Anita Mihai und Martina Vogel sicherten ergänzend wichtige Punkte für Kaisheim. Ein Sieg aller drei Doppel musste her, um Meister zu werden. Nach letztem Ballwechsel gingen zwei der drei Doppel eindrucksvoll an Kaisheim. Mit dem knappen Endstand von 5:4 (nach Matches) hatte der TSV Mönchsdeggingen final die Nase vorn. Ein einziger Spielpunkt entschied den Spieltag, und bescherte den Kaisheimerinnen am Ende einen starken Vizemeistertitel.

Die Damen des TC Kaisheim können stolz auf ihre Saison zurückblicken. Mit Kampfgeist, Teamspirit und einer bemerkenswerten Konstanz erspielten sie sich den Vizemeistertitel 2025 – und waren nur einen Wimpernschlag vom ganz großen Triumph entfernt. Mit sechs Siegen aus sieben Spielen überzeugte das Team über weite Strecken – unter anderem mit einem glatten 9:0-Erfolg gegen Wallerstein und einem weiteren Spieltagskrimi mit 5:4-Sieg gegen Gundelfingen. Das Fundament für die nächste Saison mit dem Ziel: die Tabellenspitze.

Über die Saison hinweg kämpften neben Mihai und Vogel noch Luisa Habermeyer, Paula Nägler, Petra Demharter, Petra Strommer, Petra Schneider, Katarina Stanley-Jones und Isabell Reinhard. (AZ)