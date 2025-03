Drei Stunden Hochspannung im Duell des TSV Rain

Drei Stunden Hochspannung, sieben Fünfsatzspiele bei zehn Duellen und eine insgesamt leistungsgerechte Punkteteilung – das Aufeinandertreffen der beiden Zweitvertretungen der TSG Hochzoll und des TSV Rain in der Tischtennis-Bezirksoberliga hatte es in sich.

Herren, Bezirksoberliga TSG Hochzoll II – TSV Rain II 5:5. Dass beide Teams danach vergebenen Siegchancen nachtrauerten, war angesichts der zahlreichen äußerst knappen Spielverläufe nur zu verständlich. In den Doppeln traf das ganz besonders auf die Gastgeber zu: Dizdarevic/Wenninger verloren nämlich gegen das TSV-Duo Simonis/Grob nur ganz knapp in fünf Sätzen, während Nothofer/Römer gegen Czogalla/Kuhnert eine 1:3-Niederlage kassierten. Anschließend nahmen zunächst die Gastgeber das Heft in die Hand: Der wegen des verletzungsbedingt weiterhin fehlenden Marco Klein ins vordere Paarkreuz gerückte Wolfgang Römer hielt gegen Hochzolls Einser Mario Czogalla zwar gut mit, zum Sieg reichte es jedoch ebenso wenig wie parallel dazu für Matthias Nothofer gegen den extrem unangenehm agierenden Materialspieler Huzejir Dizdarevic.

Doch das hintere Paarkreuz des TSV konterte: Thomas Simonis erkämpfte sich gegen Matthias Kuhnert ebenso einen Fünfsatzsieg wie der sehr stark aufspielende Andreas Grob gegen den Ex-Rainer David Wenninger, der zur Rückrunde vom TV Dillingen zu dem Augsburger Stadtteilclub gewechselt ist. Kurzzeitig lagen die Gäste sogar 4:3 vorne, weil Kapitän Nothofer sein zweites Einzel gegen Czogalla nach wechselvollen fünf Sätzen siegreich beendet hatte. Römer gelang es gegen Dizdarevic aber nicht, seine Führung im Entscheidungssatz ins Ziel zu bringen, und auch Simonis musste sich nach einer packenden Auseinandersetzung Wenninger knapp geschlagen geben. So lag es an Nachrücker Grob, im letzten Einzel gegen Kuhnert noch einen Punkt zu retten – und nach verlorenem ersten Satz spielte der TSV-Akteur zunehmend entfesselt und spielte seinen Gegner im vierten Satz mit einem fulminanten 11:0 förmlich an die Wand.

Den zweiten Tabellenplatz hat Rains Zweite damit fürs Erste verteidigt – mit dem Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn TSV Königsbrunn wartet am kommenden Samstag aber bereits die nächste knifflige Aufgabe. (wrö)