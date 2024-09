Aufholjagd kommt für Wörnitzstein zu spät

Den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel in der Bezirksliga Nord der Fußballerinnen fuhr die SG Ehekirchen/Bayerdilling ein. Der SV Wörnitzstein-Berg musste dagegen eine Heimniederlage einstecken.

SG Ehekirchen/Bayerdilling – TSV Bissingen 3:0 (2:0). Im ersten Heimspiel der Saison konnten die Damen der SG Ehekirchen/Bayerdilling sich erneut gegen ihre Gegnerinnen durchsetzen und bereits den zweiten Sieg einfahren. Bei kühlen Temperaturen kamen die Gastgeberinnen zunächst schwer ins Spiel gegen den Aufsteiger vom TSV Bissingen. Nach 15 Minuten übernahmen dann aber die Ehekirchener die Partie und Luisa Harlander schob nach schöner Vorarbeit von Cecilia Königsdorfer einen perfekt ausgespielten Angriff zum 1:0 ein (19.). In der letzten Aktion vor der Halbzeitpause rutschte ein Ball unglücklich durch die Verteidigung der Bissinger und Katharina Steiner erhöhte auf 2:0 (44.). In der zweiten Hälfte war das Spiel geprägt durch hohe Zweikampfhärte auf beiden Seiten, wobei die Ehekirchener Damen die besseren Spielaktionen hatten. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 82. Minute, als erneut Katharina Steiner eine Flanke von Judith Hubbauer per Abstauber im Tor unterbringen konnte. Zuschauer: 30. (sgeb)

SV Wörnitzstein-Berg I – SG Glött/Aislingen 2:3 (0:2). Viel vorgenommen hatten sich die Wörnitzsteiner Damen gegen die Damen der SG Glött/Aislingen, die den Aufstieg ausgerufen haben. In der 11. Spielminute musste man jedoch bereits den Gegentreffer zum 0:1 durch Theresa Deininger hinnehmen, die den Ball aus kurzer Distanz unter die Querlatte knallte. In der 25. Minute war Hannah Grau zur Stelle und staubte zum 0:2-Führungstreffer nach einem Freistoß ab, der von der Wörnitzsteiner Torhüterin nicht festgehalten werden konnte. Direkt nach der Pause gelang der SG Glött/Aislingen in der 47. Minute sogar das 0:3 durch einen Schuss von Paulin Becherer von der Strafraumgrenze. Daraufhin reagierten die Wörnitzsteinerinnen mit einer taktischen Umstellung und versuchten so mehr Druck nach vorne aufzubauen. So erzielte der SVW in der 60. Minute den 1:3-Anschlusstreffer durch Julia Bruckmeier. Wörnitzstein versuchte mutig weiterzuspielen, allerdings lud dies die Glötterinnen zu Konterchancen ein, die mehrmals sehenswert von der Wörnitzsteiner Torhüterin Lea Moll zunichtegemacht wurden. Mit dem Schlusspfiff konnte Laura Weiß auf 2:3 (90.) verkürzen, ehe Schiedsrichter Ralf Sedlatschek die Partie beendete. Zuschauer: 20. (svw)