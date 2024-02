Die Eisstockschützen des VSC Donauwörth bleiben in Bezirksoberliga

Zwei Spieltage beim Eisstockschießen standen für die Teams aus Oberndorf und Donauwörth an. Der VfB steigt ab, am zweiten Spieltag wurde kein Punkt mehr geholt.

22 Mannschaften sind dieses Jahr in der Bezirksoberliga in Landsberg angetreten, für 21 Spiele waren zwei Tage angesetzt. Dabei absolvierten alle Teams am ersten Tag elf Spiele, auch die Teams aus Oberndorf und Donauwörth. Der VfB Oberndorf trat mit Nikolaus Miller, Karl Kaim, Otto Senz, Werner Wolf und Roland Cyrus an.

Am ersten Tag konnten die Oberndorfer noch gut mithalten und belegten mit 10:12 Zählern einen guten 12. Rang, der den Klassenerhalt bedeutet hätte.

Eisstockschießen: Donauwörth führt zeitweise die Tabelle an

Der VSC Donauwörth trat mit den Schützen Achim Schreiber, Leonhard Kempter, Stefan Karg und Gerald Zajitschek an. Die Mannschaft startete verheißungsvoll in das Turnier: Mit drei Siegen, 6:2 gegen den SV Untermeitingen, 10:1 gegen den ESC Bad Wörishofen und 9:1 gegen den EC Haslangkreit II führten die Donauwörther zeitweise sogar die Tabelle an. Doch es sollte nicht so bleiben.

Eine schwache Leistung gegen die SpVgg Lagerlechfeld mit 2:8 folgte, dazu eine Niederlage (6:7) gegen den SV Fuchstal. Eine weitere Niederlage mit 4:7 gegen den ESC 1967 Füssen folgte. Gegen den TSV Kühbach II gab es nur ein unglückliches 4:4-Unentschieden. Es folgte ein 7:5 gegen den SV Unter-Oberbrunn II, ehe der VSC eine weitere Niederlage (4:5) gegen den FSV Eching II hinnehmen musste. Zum Abschluss gewann das VSC-Quartett noch mit 10:5 gegen den FC Penzing II und mit 9:2 gegen den ESC Weißenhorn. Damit belegte der VSC mit 13:9 Punkten den 8. Rang.

VfB Oberndorf steigt in Bezirksliga ab

Den zweiten Spieltag, zwei Wochen später, konnten die Donauwörther ausgeglichen gestalten. Denn die Mannschaft holte vier Siege, gegen den VfB Oberndorf (12:1), den TV Erkheim (7:6), den SV Unter-Oberbrunn I (7:3) und den EC Höhenrain (6:2), sowie zwei Unentschieden (4:4 gegen den TSV Schondorf und 6:6 gegen den EC Haslangkreit III). Dem gegenüber standen allerdings auch vier Niederlagen, nämlich ein 4:6 gegen den EC Augsburg, ein 4:10 gegen den FSV Eching I, ein 5:7 gegen den SF Windach II und ein 4:5 gegen den ESC Fischen.

Letztlich stand ein guter 9. Rang mit 23:19 Punkten zu Buche, der das Team zufrieden nach Hause fahren ließ. Mit einer ausgeglicheneren Leistung wäre für den VSC noch mehr drin gewesen. Allerdings gehörte das Team schon zu den drei Mannschaften mit dem höchsten Durchschnittsalter.

Der VfB Oberndorf musste am zweiten Spieltag auf seinen Schützen Klaus Miller verzichten, der aus Krankheitsgründen passen musste. Das tat dem Team offensichtlich nicht gut: Ohne einen Punktgewinn aus den restlichen zehn Spielen musste der VFB mit 10:32 Punkten und Rang 19 die Heimreise antreten – ab Platz 17 müssen die Mannschaften den Gang in die Bezirksligen antreten. Die Oberndorfer peilen aber den sofortigen Wiederaufstieg im nächsten Jahr an.