Elena Hauser schwimmt bei den Süddeutschen Meisterschaften zu Bronze

Als weiterer Höhepunkt im neuen Jahr nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Bayerischen Meisterschaften der langen Strecken im Januar in Würzburg stand für Nachwuchsschwimmerin Elena Hauser vom VSC Donauwörth die Teilnahme an den Süddeutschen Meisterschaften der langen Strecken in Bayreuth an. Elena Hauser konnte im Vorfeld die Pflichtzeitvorgaben zur Teilnahme erfüllen und durfte nun mit Schwimmerinnen aus den südlichen Bundesländern um die Medaillen auf den langen Strecken schwimmen. In die Kategorie der „langen Strecken“ im Beckenschwimmen fallen neben den Freistilstrecken von 1500 und 800 Metern auch die 400 Meter Lagen.

Elena Hauser trat in Bayreuth für die Donauwörther Vereinsfarben über die technisch anspruchsvollen 400 Meter Lagen und die 800-Meter-Freistilstrecke an. Nicht zu unterschätzen ist dabei die 50-Meter-Langbahn des Wettkampfbeckens in Bayreuth, insbesondere da das Training der VSC-Schwimmerin in der kälteren Jahreszeit überwiegend auf der knapp 17 Meter kurzen Bahn im Donauwörther Mangoldbad oder der 25-Meter-Bahn des Asbach-Bäumenheimer Hallenbads erfolgt.

Neue persönliche Bestzeit und Bronze für Elena Hauser

Am ersten Wettkampftag standen die 400 Meter Lagen auf dem Programm, wo es gilt, alle vier Lagen in der Reihenfolge Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul jeweils 100 Meter am Stück zu absolvieren. Vom Startblock weg ging es voll zur Sache und am Ende schlug Elena schließlich in neuer persönlicher Bestzeit von 5:52,76 an. Dies bedeutete denkbar knapp geschlagen um gut eine halbe Sekunde hinter der Zweitplatzierten einen dennoch soliden fünften Platz.

Hoch motiviert ging es dann am darauffolgenden Tag über die 800-Meter-Freistilstrecke ins Wettkampfbecken. Bei starker Konkurrenz erkämpfte sich Elena in neuer persönlicher Bestzeit von 10:41,08 den dritten Platz und holte sich verdient die Bronzemedaille im Feld der besten süddeutschen Schwimmerinnen im 2013er-Jahrgang. Mit den erzielten, ausgezeichneten Zeiten über 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil konnte Elena ihre Vielseitigkeit und Ausdauer im Becken unter Beweis stellen und darf die Donauwörther Vereinsfarben im weiteren Saisonverlauf nun bei anstehenden Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf vertreten. (AZ)