Emotionen und Erfolge für Monheims Karatekas in Abendsberg

In Abendberg fanden die Kreismeisterschaften für junge Karatekas statt – ein bedeutendes Turnier, bei dem die Nachwuchssportler die Gelegenheit hatten, erste Wettkampferfahrung zu sammeln und ihr Können unter Beweis zu stellen. Diese Gelegenheit nutzten auch die Nachwuchssportler des TSV Monheim.

Das Turnier begann mit den Kata-Disziplinen, bei denen die jungen Athleten ihre Präzision und Ausdruckskraft zeigten. Als erste Starter gingen Maresa Schreiber und Mirija Bock an den Start. Beide kämpften sich souverän ins Finale vor, wobei Maresa den ersten Platz belegte und Mirija den zweiten Rang erreichte.

Mikah Hurler musste in der Kata eine frühe Niederlage hinnehmen und hatte keine Chance auf die Trostrunde. Besser lief es für Eliah Hurler: Er kämpfte sich Runde um Runde ohne Gegenpunkt ins Finale vor und gewann dort ebenfalls ohne Gegenstimme – ein klarer Sieg für den Monheimer Karateka.

Gold für Mika Hurler vom TSV Monheim

Nach den Kata-Wettbewerben ging es mit den Kumite-Disziplinen weiter. Hier traten Nikola Luc und Mikah Hurler an. Nikola konnte sich einen Sieg erkämpfen und wurde Zweiter, während Mikah alle Kämpfe gewann und sich den ersten Platz sicherte – Gold für den jungen Karateka. Auch Jonah Hurler zeigte eine beeindruckende Leistung: Er gewann alle seine Kämpfe ohne größere Probleme und sicherte sich den ersten Platz in seiner Kategorie.

In der Altersklasse U14 wurde es besonders spannend. Eliah Hurler, Gregor Poisel, Gracjan Luc und Nicolas Bock kämpften hart um die Medaillen, verloren jedoch alle ihre erste Runde. Doch Eliah und Nicolas hatten noch eine Chance auf die Bronzemedaille. Beide kämpften stark und zogen ins kleine Finale ein – und mussten dort gegeneinander antreten. Hier konnte sich Eliah durchsetzen und den dritten Platz sichern, während Nicolas den vierten Rang belegte.

Zum Abschluss trat Adrian Pfeifer in der Altersklasse U16 an. Runde um Runde kämpfte er beherzt und erreichte das Finale. Obwohl er dieses knapp verlor, wurde er Zweiter – ein großartiges Ergebnis.

Tränen der Freude und Enttäuschung

Das Turnier war geprägt von vielen emotionalen Momenten: Tränen der Freude, aber auch der Enttäuschung. Die Jugendtrainer Tim Brandner, Tina Zehentbauer und Sarah Brandner zeigten sich insgesamt sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge. Es wurden kleine Schwächen entdeckt, an denen in den kommenden Trainingseinheiten gearbeitet wird, um bei zukünftigen Turnieren noch klarer zu gewinnen. Insgesamt war die Kreismeisterschaft in Abendberg ein voller Erfolg – eine tolle Gelegenheit für die jungen Karatekas, sich zu messen, zu lernen und ihre Begeisterung für den Sport zu zeigen. (AZ)