Viele Titel und persönliche Bestleistungen bei den Kreismeisterschaften

Die Kreismeisterschaften für Nord- und Mittelschwaben wurden 2025 vom DJK Friedberg ausgetragen. Für alle Vereine eine große Herausforderung, da parallel die Bayerischen Einzelmeisterschaften der U18/Aktive in Hösbach stattfanden. Die LG-Donau-Ries war mit 23 Athleten in Friedberg angetreten. In der Klasse M12 lief Timon Geib über 75 Meter mit 11,93 Sekunden eine persönliche Bestleistung. Aaron Kramer und Jonathan Mayr gingen in der Altersklasse M13 an den Start. Aaron überzeugte über 75 Meter mit 11,39 Sekunden und wurde Vierter. Beim Speerwurf kam es dann zu einem Zweikampf um den Titel der beiden Vereinskollegen vom TSV Rain. Jonathan Mayr hatte mit 18,83 Meter die Nase vorn und wurde Kreismeister. Aaron Kramer wurde mit persönlicher Bestleitung von 18,58 Meter Zweiter.

Der weibliche Nachwuchs W13 stellte nur Bestleistungen auf. Johanna Schuster wurde Vierte bei den 75 Meter in 11,11 Sekunden. Im Hochsprung überzeugte Kim Kleemann mit dem 2. Platz und übersprungenen 1,28 Meter. Im Weitsprung erreichte Johanna Schuster mit 4,17 Meter den 3. Platz, während Kim Kleemann hier mit 4,11 Meter Fünfte wurde. Beim Speerwurf drehte sich die Angelegenheit. Dort sicherte sich Kim im letzten Versuch den Kreismeistertitel mit 23,91 Meter vor ihrer Vereinskameradin Johanna (23,43 Meter).

TSV Rain verzeichnet Bestleistungen bei Kreismeisterschaften

Jonathan Federle und Jakob Schuster vom TSV Rain traten bei den M15 an. Jonathan entschied im Weitsprung (5,50 Meter) und die 80 Meter Hürden (11,36 Sekunden) die Konkurrenz für sich. Trotz eines nicht perfekten Laufs stellte er seine Bestzeit ein und scheint für die anstehenden bayerischen Meisterschaften gewappnet zu sein. Mit dem 2. Platz im Kugelstoßen (12,02 Meter) und einem 3. Platz beim Diskuswurf zeigte der Athlet eine große Bandbreite seines Könnens auf.

In der Altersklasse WU16 konnte die LG Donau-Ries gleich zwei Staffeln stellen. Die erste Staffel in der Besetzung Julia Walter, Viktoria Zajitschek, Amelie Geib und Marie Weinberger musste sich in neuer Bestzeit von 52,38 Sekunden nur der Staffel der LG Augsburg geschlagen geben. Auch hier diente der Lauf als Vorbereitung für die anstehenden Bayerischen Meisterschaften in Ingolstadt. Die zweite Staffel in der Besetzung Hanna Götzfried, Johanna Brückner, Theresa Miehling und Azra Sarajlic kam als sechste ins Ziel.

Marie Weinberger holt sich Titel bei der W14

Bei der W14 überzeugte mit dem Kreismeistertitel Marie Weinberger bei den 80 Meter Hürden in ordentlichen 12,85 Sekunden bei deutlichem Gegenwind. Marie stellte sich auch im Speerwurf der Konkurrenz und kämpfte sich dort trotz Schwierigkeiten zum 2. Platz (30,48 Meter).

Bei den W15 startete Hanna Götzfried vom VSC Donauwörth über die 300 Meter. Hanna lief zum ersten Mal die 300 Meter, die sie mit dem 5. Platz beendete. Im gleichen Jahrgang erreichte Viktoria Zajitschek (VSC Donauwörth) bei den 100 Meter trotz Gegenwind in neuer persönlicher Bestleistung von 13,42 Sekunden den 4. Platz. Bei den 80 Meter Hürden kam sie nicht in den Rhythmus und wurde dort mit 13,56 Sekunden ebenfalls Vierte.

Weitere Platzierungen:

M12: Timon Geib, 6. Platz Weitsprung (3,57 Meter)

M13: Jonathan Mayr, 2. Platz Ballwurf (32,50 Meter)

M15 Jakob Schuster 5. Platz Weit (4,03 Meter) und 6. Platz Diskus (19,57 Meter)

W14 100 Meter: Amelie Geib, 5. Platz

Julia Walter, 6. Platz

Greta Wagner 2. Platz Weit (4,37 Meter)