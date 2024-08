Bezirksmeisterschaften 2024: Das sind die Titelträger aus dem Kreis Donau-Ries

Wiederum sehr erfolgreich verliefen für den Schützengau Donau-Ries die Bezirksmeisterschaften 2024 in den Disziplinen Gewehr, Pistole, Wurfscheibe, Armbrust, Bogen und Vorderlader. Nach Abschluss der Wettkämpfe gewannen die Schützen aus der Region 44 schwäbische Meistertitel, sowie 39 zweite und 28 dritte Plätze.

Die ersten Plätze wurden 33 Mal in der Einzelwertung und elfmal in der Mannschaftswertung erreicht. Hier holte die VSG Wemding mit elf ersten Plätzen die meisten Top-Platzierungen gefolgt von Gemütlichkeit Mertingen (9) und der VSG Asbach-Bäumenheim (7). Des Weiteren gab es für den Schützengau Donau-Ries in der Einzel- und der Mannschaftswertung genau 104 Platzierungen auf den Rängen vier bis zehn. Jeweils drei Bezirksmeistertitel in der Einzelwertung sicherten sich der Nordendorfer Pistolenschütze Haci Azmaz, die Wemdinger Bogenschützin Amelie Rabenseifner und der Oberndorfer Para-Pistolenschütze Rudolf Mayr. Zweimal Einzel-Bezirksmeister 2024 wurden der Mertinger Pistolenschützen Leander Eisenwinter, der Asbach-Bäumenheimer Auflagepistolenschütze Günter Raul, sowie die Bogenschützen Valentin Scharbert (FC Mertingen Abt. Bogen), Fabio Rabenseifner und Ben Österle (beide VSG Wemding).

334 Schützinnen und Schützen aus dem Kreis Donau-Ries starten bei Bezirksmeisterschaften

Bei der Mannschaftswertung glänzten Gemütlichkeit Mertingen und die VSG Asbach-Bäumenheim mit jeweils vier Siegen. Genau 334 Schützinnen und Schützen aus 32 Vereinen des Schützengaues Donau-Ries nahmen an den Bezirksmeisterschaften im Sportschießen 2024 teil. Mit jeweils 39 Startern stellten auch hier die Gemütlichkeit Mertingen und die VSG Asbach-Bäumenheim das größte Kontingent, gefolgt von der VSG Wemding (37) und den Altschützen Oberndorf (32). Erfreulich für den Schützengau Donau-Ries ist auch, dass ein großer Teil der Topplatzierungen und der Teilnehmerzahl aus dem Schüler-, dem Jugend- und dem Juniorenbereich kommt.

Auch im Schützengau Donau-Ries fanden Wettkämpfe im Rahmen der Bezirksmeisterschaften 2024 für den Schützenbezirk Schwaben statt. Auf der elektronischen 15-Meter-Schießanlage der VSG 1900 Asbach-Bäumenheim wurden an zwei Wettkampftagen wieder die schwäbischen Titelkämpfe mit dem Zimmerstutzen ausgerichtet. (fmue)

Schützengau Donau-Ries:

Bezirksmeister – Einzelwertung 2024:

Amelie Rabenseifner (Wemding) Bogen-WA720-Compound Schüler A 659

Stefan Rabenseifner (Wemding) Bogen-WA720 Compound-Master 648

Fabio Rabenseifner (Wemding) Bogen-WA720 Compound-Jugend 634

Peter Arendarik (FC Mertingen Abt.Bogen) Bogen-WA720 Recurve-Herren 592

Amelie Rabenseifner (Wemding) Bogen-Halle Compound-Schüler A 562

Haci Azmaz (Nordendorf) 25 M Pistole-Herren III 552

Valentin Scharbert (FC Mertingen Abt.Bogen) Bogen-WA720 Recurve-Junioren 548

Lea Meitinger (FC Mertingen Abt.Bogen) Bogen-Halle Recurve-Damen 540

Wolfgang Bosch (Asbach-Bäumenheim) 25 M Zentralfeuerpistole-Herren I 536

Robin Hönle (Wemding) Bogen-Halle Compound-Jugend 527

Valentin Scharbert (FC Mertingen Abt.Bogen) Bogen-Halle Recurve-Junioren 519

Rudolf Mayr (Oberndorf) 25 M Pistole-SH1 ohne Hilfsm. 488

Ben Österle (Wemding) Bogen-WA720 Recurve-Schüler B 468

Ben Österle (Wemding) Bogen-Halle Recurve-Schüler B 429

Werner Merle (Wemding) Bogen 3D-Traditionell-Master 414

Leander Eisenwinter (Gem. Mertingen) Sportrevolver .357 Mag.-Herren III 385

Haci Azmaz (Nordendorf) Sportpistole .45 ACP-Herren III 378

Leander Eisenwinter (Gem. Mertingen) GK-Pistole .9 mm-Herren III 377

Haci Azmaz (Nordendorf) Sportrevolver .44 Mag.-Herren III 376

Rudolf Mayr (Oberndorf) Luftpistole-SH1 ohne Hilfsm. 360

Philipp Eisenwinter (Gem. Mertingen) Sportrevolver .44 Mag.-Herren I 358

Fabio Rabenseifner (Wemding) Feldbogen-Compound-Jugend 337

Rudolf Mayr (Oberndorf) LP-Standard-SH1 o.Hilfsm. 325

Amelie Rabenseifner (Wemding) Feldbogen-Compound-Schüler A 323

Gottfried Pollaschek (Oberndorf) Luftgewehr-Auflage-Senioren I m. 320,1

Günter Raul (Asbach-Bäumenheim) Luftpistole-Auflage-Senioren III m. 306,9

Tatjana Merkl (Druisheim) KK-Gewehr 100M-Damen I 289

Günter Raul (Asbach-Bäumenheim) KK-Sportpistole Auflage-Senioren III m. 285

Volker Lusczak (Harburg) KK-Gewehr 100M-Herren III 282

Edmund Altmann (Bergstetten) Zimmerstutzen-SH2 mit Hilfsm. 272

Franziska Wenger (Gem. Mertingen) Luftgewehr-Schüler w. 198,2

Mario Binswanger (Wemding) Feldbogen-Traditionell-Herren 185

Eric Salumae (Gem. Mertingen) BSSB-GK Kombi-Herren I 155

Bezirksmeister – Mannschaftswertung 2024:

FC Mert. Abt.Bogen Bogen-WA720 Recurve -Herren 1677

VSG Asbach-Bäumenheim 25 M Zentralfeuerpistole-Herren I 1561

Gem. Mertingen Sportrevolver .357 Mag.-Herren I 1123

Gem. Mertingen Sportpistole .45 ACP-Herren I 1094

Gem. Mertingen Sportrevolver .44 Mag.-Herren I 1092

Asbach-Bäumenheim Luftpistole-Herren III 1064

Asbach-Bäumenheim Luftpistole-Auflage-Senioren III 906,0

Asbach-Bäumenheim KK-Sportpistole Auflage-Senioren III 849

Wolferstadt Luftgewehr 3-Stellung-Schüler 812

Oberndorf Freie Pistole-Auflage-Senioren III 618

Gem. Mertingen Luftgewehr-Schüler 582,7