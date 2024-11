SpVgg Riedlingen punktet doppelt in der Bezirksoberliga

Die erste Tischtennis-Damenmannschaft der SpVgg Riedlingen mussten jüngst gleich zwei Bezirksoberliga-Partien in zwei Tagen bestreiten. Zuerst stand das Spiel gegen den TTC Langweid auf dem Plan. In einem sehr spannenden Spiel stand am Ende ein Unentschieden auf dem Punktezettel.

Nachdem das Doppel Lea Polaschek/Simone Heiß einen sicheren Drei-Satz-Sieg eingefahren hatte, mussten sich Verena Christ/Vanessa Gail trotz einer Zwei-Satz-Führung gegen das gegnerische Spitzendoppel letztendlich in fünf Sätzen geschlagen geben. In den Einzeln zeigte die SpVgg eine geschlossene Mannschaftsleistung. Denn jede Spielerin konnte ein Einzel jeweils in drei Sätzen gewinnen. In den anderen Einzeln fehlte den Damen das Quäntchen Glück, denn alle anderen Spiele wurden in zum Teil sehr knappen fünf Sätzen entschieden. Keine Riedlinger Spielerin konnte sich durchsetzen. So stand das 5:5-Unentschieden mit einem Satzverhältnis von 25:15 für die Riedlingerinnen nach über zwei Stunden Spielzeit fest.

SpVgg Riedlingen bestreitet enges Spiel gegen Königsbrunn

Am nächsten Tag waren die Damen mit derselben Aufstellung beim PSV Königsbrunn zu Gast. Dort zeichnete sich von Anfang an ein enges Spiel ab. Während das Doppel Polaschek/Heiß wieder punkten konnte, hatten Christ/Gail das Nachsehen. Nachdem sich Heiß gegen die gegnerische Nummer eins Haltmayer jeweils mit 11:9 in drei Sätzen durchsetzen konnte, mussten sich Polaschek gegen Fürst und Gail gegen Hofmann in knappen fünf Sätzen geschlagen geben. Doch Christ konnte mit ihrem Sieg gegen Beck wieder auf 3:3 ausgleichen. Nachdem dann nur noch Heiß eine Niederlage einstecken musste, erkämpften sich die Riedlingerinnen einen 6:4-Sieg. Durch das Unentschieden gegen Langweid und den Sieg gegen Königsbrunn machten die Riedlingerinnen einen Sprung ins Mittelfeld der Tabelle und landen zwischenzeitlich auf dem sechsten Platz. (AZ)