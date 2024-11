Buchdorfs Luftgewehr-Schützen müssen die Punkte im Ries lassen

Knappe und spannende Duelle lieferten sich die Luftgewehr-Schützen aus der Region in der Bezirksoberliga und Bezirksliga. Auch zwischen den Adlerschützen Buchdorf-Baierfeld und den gastgebenden Goldbachschützen Baldingen ging es eng zu. Am zweiten Wettkampftag der Bezirksoberliga ging es schließlich um wichtige Punkte im Kampf um eine möglichst gute Tabellenplatzierung.

Auf Position eins trat Baldingens Karl Lechler gegen Lara Schlipf an den Stand. Beide Schützen fanden anfangs schwer in den Kampf und kamen am Ende zu einem knappen Ergebnis. Schlipf unterlag letztlich hauchdünn mit 370:371 Ringen. Lukas Egetenmeier für die Gastgeber und Katrin Frey für Buchdorf begannen mit etwa gleich hohen Serien. Am Ende konnte jedoch Katrin Frey mit einer 98er- und einer glanzvollen 100er-Serie den Kampf mit 387:381 für sich entscheiden. Auf Position drei gewann Anna-Lena Eder mit 382 Ringen gegen die 374 Ringe von Jannik Riefle und holte somit den zweiten Einzelpunkt nach Buchdorf. Doch die Rieser glichen nach der Aufholjagd von Heidi Hurler gegen Nadine Sailer (384:377) mit 2:2 aus. Mit der Startnummer fünf duellierten sich Paulina Ruf (Baldingen) und Markus Schlipf (Buchdorf) um den entscheidenden Einzelpunkt. Hier war es ein spannender Wettkampf, bei welchem sich Markus Schlipf am Ende mit 370:375 doch geschlagen geben musste. So ging der Sieg ins Ries.

Monheim holt den zweiten Saisonsieg in Oettingen

Die SG Monheim musste am zweiten Wettkampftag der Bezirksoberliga in Oettingen mit Ersatzschütze Simon Röding antreten. Dieser zeigte im spannendsten Duell des Tages, dass die Monheimer sich auf ihn verlassen können und gewann seinen Wettkampf mit 377:375 Ringen. Auf Position eins hatte der Monheimer Niklas Nigel mit dem Oettinger Michael Beutel eine schwere Aufgabe. Bis zum dritten Schuss waren beide mit perfekten 30 Ringen noch gleich auf, doch dann kam Nigel unbewusst auf den Abzug und verlor mit einem Schuss drei Ringe auf Beutel. Dieser machte kaum Fehler und gewann mit 388:382 Ringen.

Im zweiten Duell erwischte Nadine Schwertberger einen Sahnetag und ließ ihrem Oettinger Kontrahenten Christoph Sailer mit 390:377 Ringen keine Chance. Somit führte Monheim 2:1. Jens Christ fuhr mit 384:372 Ringen den dritten Punkt für Monheim ein und der Sieg war dem Team nicht mehr zu nehmen. Nachdem vergangene Saison auch die Einzelpunkte über die Meisterschaft entschieden hatten, war es für den Monheimer Karel Kuba gegen Aylina Sailer wichtig, auch den letzten Einzelpunkt nach Monheim zu holen. Kuba war wieder in Topform und holte mit 380:369 Ringen den letzten Einzelpunkt zum 4:1-Sieg.

Niederlage für Ebermergen nach spannendem Wettkampfabend

Der zweite Rundenwettkampf in der Bezirksliga Luftgewehr endete für Rote Rose Ebermergen mit einer 1:2-Niederlage gegen Kösingen. Dabei bestritt der erst 13-jährige Moritz Göttler seinen ersten Bezirksliga-Wettkampf.

Nach einem zunächst großen Vorsprung von sieben Ringen durch Kösingens Peter Volland konnte Martin Göttler auf Position eins schlussendlich doch noch den Punkt mit 386:383 Ringen für Ebermergen sichern. Auch in der Paarung zwei ging der Punkt an Ebermergen: Ulrich Öchslein konnte sich mit 376:381 nicht gegen Lorena Eberhart durchsetzen. Markus Grubauer punktete wiederum für Kösingen mit 361:351 gegen Thomas Göttler. Ebenso gewann Gisela Kahn mit 357:351 gegen Moritz Göttler und sorgte somit für Gleichstand. Mit einem Mannschaftsergebnis von 1477:1469 Ringen sicherte sich letztendlich Hubertus Kösingen den Vorteil und somit den dritten Punkt an diesem sportlich spannenden Wettkampfabend.

Die Sulzdorfer Schützen gewannen den Wettkampf gegen Hausen. Von links: Katharina Thorwart, Christian Mayinger, Anna Holzmeier, Nadine Schober, Jessica Mangold, Maren Pantle, Sophia Schreitmiller und Anna Schmid. Foto: Ilona Thorwart

Besser lief es für das Bezirksliga-Team aus Sulzdorf, das gegen Hausen-Seglohe mit 2:1 gewann. Das Duell zwischen Christian Mayinger für Sulzdorf und Katharina Thorwart für Hausen-Seglohe entschied sich in der letzten Serie durch Thorwart, die ihren Wettkampf souverän mit 379:374 Ringen beendete. Nadine Schober entschied die zweite Paarung mit 382:373 Ringen für sich und konnte somit den ersten Punkt nach Sulzdorf holen. Auch Teamkollegin Maren Pantle setzte sich mit 375:360 Ringen klar durch. Anna Schmid machte es ebenfalls spannend, unterlag aber letzten Endes mit 371:374 Ringen durchsetzen. Der Endstand des Abends zeigte ein Unentschieden mit zwei Einzelpunkte für jede Mannschaft. In der Mannschaftswertung konnten sich die Sulzdorfer Schützen mit 1502:1486 Ringen durchsetzen und so den Sieg erringen. (AZ)