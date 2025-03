A-Klasse West 3: Spitzenreiter Fatih Spor Bäumenheim patzt

Die Titelambitionen von Fatih Spor Bäumenheim in der A-Klasse West 3 haben im Heimspiel gegen den SV Wortelstetten einen kleinen Dämpfer erhalten: Trotz der 0:2-Niederlage behauptete Fatih die Tabellenführung mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung. Durch ein glückliches 1:0 gegen den SSV Steinheim ist der FC Marxheim/Gansheim als Verfolger zum Spitzenreiter ein wenig aufgerückt. Mertingen II (1:3 gegen Zusamaltheim) und Bäumenheim (0:1 gegen den FC Osterbuch) starteten ohne Fortune in die Frühjahrsrunde und bleiben weiter ganz unten.

FC Mertingen II – VfL Zusamaltheim 1:3 (0:2). Die chronische Abwehrschwäche konnte der FCM auch zum Auftakt der Frühjahrsrunde nicht ablegen. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.Daniel Reiser legte mit dem 0:1 den Grundstock (28.). Leotrim Osmani traf kurz darauf zum 0:2. Osmani legte nach 63 Minuten zum 0:3 nach. Für den FCM reichte es nur noch zum Ehrentreffer per Kopf durch Jonas Wagner (74.), bevor Joshua Reicherzer mit einer Großchance am Gästetorhüter scheiterte. Zuschauer: 45. (AZ, fcm)

TSV Bäumenheim – FC Osterbuch 0:1 (0:1). Trotz einer kämpferisch guten Leistung standen am Ende die Schmuttertaler mit leeren Händen da. In Halbzeit eins waren die Grün-Weißen aus Osterbuch die aktivere Mannschaft, einziges Manko, ihre zum Teil desolate Chancenverwertung. In Halbzeit zwei nahmen die Hausherren mehr und mehr das Heft in die Hand, Das Tor des Tages glückte Spielertrainer Matthias Kempter zum 0:1. Zuschauer: 80. (bw)

Fatih Spor Bäumenheim – SV Wortelstetten 0:2 (0:0). Nach der Winterpause legte Tabellenführer Fatih Spor einen Fehlstart hin. Die Hausherren fanden gegen den SVW kaum Gegenmittel. Es dauerte allerdings bis zur 73. Minute, ehe Markus Havel das 0:1 erzielte. Werner Schmid machte den unerwarteten Sieg der Gäste mit dem 0:2 in der 83. Minute perfekt. Zuschauer: 40. (bh)

FC Marxheim/Gansheim - SSV Steinheim 1:0 (1:0). Die Partie begann für die Gäste unglücklich. Nico Wagner unterlief nach drei Minuten ein Eigentor. Die Steinheimer vermochten den schnellen Rückschlag nicht mehr wegzustecken. Einmal mehr überzeugte die Abwehr des FCM. Mit dem Erfolg festigte sich die Langhammer-Truppe ihre Position als schärfster Fatih-Verfolger. Zuschauer: 40 (bf)

SC Mörslingen – SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 3:1 (2:1). Durch ein Tor von Thomas Hirner (8.) gerieten die Kesseltaler schnell in Rückstand. Philipp Knaus erhöhte nach 20 Minuten auf 2:0. Nikolai Poppele verkürzte den Abstand in der 33. Minute auf 2:1. Die Gäste kamen nun besser zurecht, mussten aber kurz vor Schluss nach dem 3:1 durch David Pfeiffer die Hoffnung auf eine Punkteteilung aufgeben. Zuschauer: 50. (bh)