Marxheim bleibt Fatih Spor Bäumenheim auf den Fersen

In der A-Klasse West 3 bleibt Fatih Spor Bäumenheim weiterhin ungeschlagen und damit Tabellenführer. Gegen Wittislingen/Ziertheim II gewann Fatih erwartungsgemäß (2:0). Auf den Fersen bleibt dem Spitzenreiter Marxheim/Gansheim, das gegen den TSV Bäumenheim klar und auch in dieser Höhe verdient mit 4:0 die Oberhand behielt. Am Tabellenende wartet FC Mertingen II (0:5-Heimschlappe gegen Kicklingen-Fristingen II) nach fünf Spieltagen immer noch auf den ersten Sieg.

VfL Zusamaltheim - SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 2:1 (2:0). Kaum hatte die Partie begonnen, lagen die Gäste durch einen Treffer von Alexander Kitzinger mit 0:1 in Rückstand (6.). Labinot Osmani erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. In der 63. Minute brachte Nikolai Poppele den Ball im Netz des VfL Zusamaltheim unter. Zum Ausgleich reichte es für die Thurian-Elf aber nicht mehr. Zuschauer: 30. (bf)

FC Mertingen II – SV Kicklingen-Fristingen II 0:5 (0:2). Die Heimelf fand nicht zu ihrem Spiel und kassierte eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage. Fabian Birzele (19.) und André Fuchsluger (39.) sorgten für die Pausenführung der Gäste. Nach dem Wechsel erhöhten Dean Vajagic (52.), Fuchsluger (65.) und Jochen Schildenberger (88.) auf 5:0. Zuschauer: 20 (sai)

TSV Bäumenheim ohne Chance in Marxheim

FC Marxheim/Gansheim – TSV Bäumenheim 4:0 (1:0). Maximilian Mayr sorgte schnell für klare Verhältnisse: In der 4. Minute brachte er die Hausherren mit 1:0 nach vorne. Und auch in der zweiten Halbzeit nutzte er eine Chance zum 2:0 (46.), als die Gäste offenbar mit den Gedanken noch in der Kabine waren. Johannes Volk traf in der 71. Minute auf 3:0, während Lukas Zastrow in der 83. Minute zum 4:0 vollendete. Zuschauer. 80 (dz)

Fatih Spor Bäumenheim – Wittislingen/Ziertheim II 2:0 (1:0). Dem Tabellenführer reichte eine solide Leistung, um gegen den Punktelieferanten zu einem Arbeitssieg zu kommen. Abdullah Samsa traf nach 24 Minuten zum 1:0. Es dauerte dann allerdings bis zur 72. Minute, ehe Muhammed Karatay das 2:0 glückte. Zuschauer: 80. (dz)