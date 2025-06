Der FC Staudheim feiert den Gewinn der Weißen Weste für Spielertrainer Rene Fuchs

Die Siegerehrung der Aktion „Weiße Weste” ist am „Tag der Vereine” im Festzelt auf der Nördlinger Mess’, der Festhalle Bayernland der Familie Schöniger, gefeiert worden. Die Aktion wurde von den Rieser Nachrichten, der Donauwörther Zeitung und dem Fürst Wallerstein Brauhaus ins Leben gerufen und in der Saison 2024/25 in zweiter Auflage durchgeführt. Heiko Spielvogel, Betriebsleiter des Heimatverlags der Rieser Nachrichten, konnte dabei nicht nur die Abordnungen der anwesenden Vereine begrüßen, sondern auch mehrere Ehrengäste, etwa die Spielgruppenleiter Jürgen Friedrich und Thomas Strobel sowie den Schiedsrichterobmann Tobias Heuberger.

In seinem Grußwort zeigte sich Gerhard Holz, Geschäftsführer des Fürstlichen Brauhauses Wallerstein, erfreut darüber, dass der Wettbewerb eine so gute Resonanz bei den Vereinen findet und gratulierte den Siegerteams. Die Moderation der Siegerehrung würzte Spielvogel mit launigen Geschichten, etwa der “abenteuerlichen Reise” des weißen Sieger-Sakkos vom letztjährigen Gewinner FSV Utzwingen zurück zu den Rieser Nachrichten. Bekanntlich geht es bei der “Weißen Weste” um die Anzahl von Spielen, die ein Verein aus dem Landkreis Donau-Ries während einer Saison ohne Gegentor absolviert.

Weiße Weste: Sie haben in der Saison 2024/2025 gewonnen

Auf dem dritten Platz etablierte sich der Kreisklassen-Aufsteiger SV Schwörsheim-Munningen, der in 13 Punktspielen keinen Gegentreffer kassierte. Tormann Tobias Bucher durfte nicht nur eine Urkunde, sondern auch einen Gutschein über zehn Trainingsbälle – gesponsert von Intersport Sieber – entgegennehmen. Knapp davor mit 14 Zu-Null-Spielen platzierte sich der Bezirksligist SV Wörnitzstein-Berg, dessen Torhüter Martin Müller sich mit seinem Team über ein Spanferkel als zweiten Preis freuen konnte.

Den Hauptpreis sicherte sich der FC Staudheim, der fast in kompletter Mannschaftstärke angereist war und mit lautstarken Jubelgesängen für Partystimmung im Festzelt sorgte. Spielertrainer und Torwart Rene Fuchs hielt seinen Kasten gleich in 17 Spielen sauber und durfte sich das weiße Sakko anziehen. Als Siegerpreis darf der Kreisklassen-Aufsteiger in der kommenden Saison mit 20 Personen zu einem Heimspiel des “Clubs” nach Nürnberg fahren. Die Wertung bei den Damenmannschaften konnte der VfB Oberndorf für sich entscheiden, der achtmal ohne Gegentor blieb. Torfrau Verena Landes durfte sich daher mit dem weißen Sakko einkleiden. Die Siegerehrung fand mit einem geselligen Beisammensein der Vereine einen unterhaltsamen und stimmungsvollen Ausklang.