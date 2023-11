20:3-Kantersieg für die SG Nordheim/Augsburg

Die Floorballer lassen ihre Auftaktniederlage nicht an sich heran und schießen Nürnberg/Regensburg aus der Halle. Die nächste Aufgabe wird eine Wundertüte.

Nach dem 1:5-Auftakt gegen Kauferings Zweite meldet sich die SG Nordheim/Augsburg mit einem Kantersieg über die SG Nürnberg/Regensburg zurück. Mit 20:3 wurden die Gäste wieder auf den langen Heimweg geschickt.

Schon nach dem ersten Drittel stand es 5:1 für Augsburg/Nordheim. Der Anschlusstreffer von Pval Chechelsky erweckte zwar nochmal kurz Hoffnung für die SG Nürnberg/Regensburg, jedoch war diese schnell erloschen, da Nordheim/Augsburg jetzt erst richtig aufdrehte. „Wir konnten im zweiten Drittel massiven Druck ausüben und das Spiel kontrollieren“, lobt Trainer Armin Sedelmeier sein Team, das allein in diesem Durchgang achtmal einnetzte.

Pokal-Herausforderung ist für die Floorballer schwer einzuschätzen

Nordheim/Augsburg seinerseits zeigte sich gnadenlos und ließ auch im Schlussdrittel nicht nach. Nach dem 20:3-Kantersieg ist klar, dass die Spitze der Scorerliste nun fest in schwäbischer Hand ist. An der Spitze liegt Marek Sedelmeier mit acht Scorern, dicht gefolgt von Oliver Beer, der allein an diesem Tag auf acht Torbeteiligungen kam. Auf den Plätzen drei und vier liegen Jonas Knaus mit sieben und Phillip Hofer mit sechs Scorern. Auch zu nennen ist Elias Stecker mit drei Scorern an diesem Tag.

Nordheim/Augsburg trifft als Nächstes auf Rohrdorf, hat davor aber noch eine andere Herausforderung zu bewältigen: Schwer einschätzbar sei, was seine Mannschaft da in der dritten Runde des FD-Pokals bei der zweiten Mannschaft des UHC Weißenfels erwartet, schaut Sedelmeier auf den 18. November. „Wir werden vor Ort schnelle und effektive Lösungen finden müssen, um weiter im Pokal zu bleiben.“ (AZ)

SG Nordheim/Augsburg: Oliver Beer, Martin Finkenzeller (Torwart), Marie Graf, Phillip Hofer, Michael Holzinger, Peter Kechele (Kapitän), Jonas Knaus, Marius Merz, Tobias Schichl, Felix Schröppel (Torwart), Marek Sedelmeier, Elias Stecker.