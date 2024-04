Bronzerang als Trostpflaster für Nordheims Floorballer

Die Spieler der SG Nordheim/Augsburg scheitern im Halbfinale der süddeutschen Meisterschaft an Konstanz. Doch im kleinen Finale zeigt das Team sein ganzes Können.

Nach einer erfolgreichen Saison ging es für die Floorballer der SG Nordheim/Augsburg nach Kaufering zur süddeutschen Meisterschaft um die Titelverteidigung.

Zunächst ging es im Halbfinale gegen die PTSV United Lakers Konstanz um den Finaleinzug. Nach nur einer Minute stand es jedoch schon 1:0 für die Lakers. Kurz darauf kam die SG durch Marian Poppr zum Ausgleich, was den Rückstand zur ersten Drittelpause durch das 2:1 von Janik Loosli jedoch nicht verhindern konnte. Im torlosen zweiten Drittel verzweifelte die SG am starken Keeper aus Konstanz, wodurch sie auch im letzten Drittel einen Rückstand aufholen musste.

Nordheimer Floorballer legen Fokus zu früh auf das Finale

Einen Doppelschlag der Lakers direkt nach der Pause musste das Team aus Nordheim Augsburg hinnehmen. Bis zur 16. Minute dauerte es, ehe Jonas Knaus nach Vorlage von Peter Kechele – dem Spieler des Spiels – der Anschlusstreffer zum 2:4 gelang. Am Ende konnte die SG allerdings kein Tor mehr erzielen, die Konstanzer dagegen markierten noch zwei weitere Treffer durch Ben Boomgaarden und Janik Loosli. Das Fazit von Trainer Nils Sedelmeier war ganz klar: „Wir haben uns zu sehr auf das Finale fokussiert und somit war der Großteil unseres Teams überrascht, dass mit Konstanz auch noch ein starker Gegner im Turnier ist.“

Daher ging es am nächsten Tag um Platz drei gegen die Sportvereinigung Feuerbach. In diesem Spiel konnte die SG früh in Führung gehen durch Jonas Knaus, diese war nach neun Minuten aber wieder dahin. Trotz des Ausgleichs von Phillip Hofer waren die ersten 20 Minuten „von uns extrem schlecht gespielt“, ärgerte sich Sedelmeier. Nach der Pause konnten die Nordheimer und Augsburger dann aber wieder das Spiel dominieren, wodurch es bereits nach dem zweiten Drittel 6:2 stand. In den letzten 20 Minuten blühten die SG-Spieler dann noch einmal richtig auf. Vor allem die jungen Spieler Marek Sedelmeier, Elias Stecker und Jonas Knaus, der später außerdem Spieler des Spiels wurde, trugen viel zum deutlichen 13:2 bei und verdienten sich mit dem Bronzerang einen versöhnlichen Abschluss. (AZ)

SG Nordheim/Augsburg: Oliver Beer, Martin Finkenzeller, Marie Graf, Jan-Niklas Herz, Phillip Hofer, Michael Holzinger, Peter Kechele (Kapitän), Jonas Knaus, Marian Poppr, Marius Merz, Felix Schröppel, Marek Sedelmeier, Elias Stecker

Lesen Sie dazu auch