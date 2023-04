Floorballer der SG Augsburg/Nordheim sind süddeutsche Meister

Das Team aus Augsburg/Nordheim gewinnt den Regionalliga-Titel gegen Rohrdorf. Und das vor rund 250 Fans in Donauwörth.

Vor einer energiegeladenen Kulisse hat die Saison der beiden süddeutschen Floorballregionalligen ihren Abschluss gefunden. Am Ende war es mit Michael Holzinger der Kapitän der gastgebenden SG Augsburg/Nordheim, der den 250 Zuschauern in der Neudegger Halle den Siegerpokal entgegenreckte. Wie schon in der Spielzeit davor entschied ein bayerisches Finale über den Kampf um den Titel. Bronze sicherte sich Baden-Württembergs Meister Konstanz vor der Sportvg Feuerbach.

„Nach der Finalniederlage der letzten Saison war ein Sieg in diesem Jahr ein Muss für uns“, stellt der SG-Kapitän klar. Wohin mit all dem Druck? Aufs Spielfeld, gerichtet auf den Spielaufbau des Gegners, schildert Michael Holzinger.

8:3-Sieg im Finale für das Team aus Nordheim und Augsburg

Dicht hielt die Hintermannschaft der Lumberjacks Rohrdorf nur acht Sekunden. Philipp Hofer traf sehr zur Freude der meisten unter den 250 Zuschauern. Zwar glich Valentin Coric nur eineinhalb Minuten später noch aus, Augsburg/Nordheim war aber in der Spur. Nachdem Nils Sedelmeier (7.), Oliver Beer (16.) und Marek Sedelmeier (17.) auf 1:4 gestellt hatten, knipste Sebastian Tiefenthalers zehn Sekunden vor der Pause in Überzahl noch einmal einen Rohrdorfer Hoffnungsschimmer an. Im traditionell eher mauen zweiten Drittel, so Holzinger, lief dann aber alles für seine Augsburg/Nordheimer. „Wir waren extrem stark, dominierten phasenweise und die grandiose Stimmung in der Halle hat uns enorm motiviert.“ Weil Rohrdorf im zweiten Durchgang überhaupt nicht traf und durch Marek Sedelmeier (23., 36.), Nustedt (35.) und Jonas Knaus (40.) noch weiter in Rückstand geriet, war die Messe mit 2:8 schon gelesen. Ins Bild passte da, dass mit Florian Faltermeier auch noch die Nummer zwei der Rohrdorfer Scorerliste ausfiel - mit neun Feldspielern war zudem ein Wechselrhythmus von zwei kompletten Reihen nicht mehr zu halten. Nur noch ein Tor fiel so im Schlussdurchgang; Johannes Höß sorgte schon in der 48. Minute für den 3:8-Endstand.

SG Augsburg/Nordheim siegt gegen Konstanz

Auf dem Weg ins Endspiel hatte Nordheim/Augsburg tags zuvor als bayerischer Vize den baden-württembergischen Champion Konstanz aus dem Weg räumen müssen. Zunächst lief noch alles nach Plan. „Das Startdrittel haben wir komplett verschlafen“, bedauert Bastian Braun, Spielertrainer der United Lakers. Gegen das schwäbische Pressing habe sich sein Team schwergetan, „auch in der Defensive waren wir einfach nicht voll da“. Mit einer Ausnahme: „Unser Goalie hat uns im Spiel gehalten.“ „Der war stark“, lobt auch SG-Schlussmann Felix Schröppel seinen Kollegen Kevin Kaiser.

Dreimal schlossen die Gastgeber bis zur ersten Pause erfolgreich ab; Long Thanh Nguyen (7.), Nils Sedelmeier (10.) und Nustedt (15.) trafen. „Defensiv ließen wir bis auf einen Penalty und wenige eher ungefährliche Torschüsse kaum etwas zu“, ist Schröppel zufrieden.

Braun nutzte zwei Überzahlgelegenheiten, um dann den Anschluss für sein Team herzustellen (29., 31.).

Nach Nils Sedelmeiers 2:4 (34.) packte im Vier-gegen-vier Janik Loosli den Rückhand-Volley aus - 3:4 (39.). Nachdem Marek Sedelmeier in Überzahl den SG-Vorsprung (44.) anwachsen ließ, läuteten die beiden Spielertrainer Braun (46.) und Nustedt (52.) mit ihren Treffern zum 4:6 eine heiße Schlussphase ein. Weitere Strafen nahmen den Lakers aber wieder den Wind aus den Segeln. (AZ)