Rückschlag im Titelrennen für Nordheims Floorballer

Zur absoluten Unzeit sieht sich das Floorballteam des SV Nordheim in dieser Saison mit personellen Rückschlägen konfrontiert. Konnte man schon im Pokal nicht in Bestbesetzung gegen die Kauferinger Bundesligamannschaft antreten, so fehlten auch im Spitzenspiel der floorballshop.com Regionalliga gegen FBC München II mehrere Leistungsträger. „Wir sind aktuell krankheits- und verletzungsgeplagt“, bedauert SVN-Coach Peter Kechele.

„Gegen München haben wir lange nicht ins Spiel gefunden und konnten offensiv nur wenig Gefahr ausstrahlen“, fasst der Nordheimer Trainer die komplett torlosen ersten beiden Drittel seines Teams zusammen. Dem FBC hingegen sei seine beste Saisonleistung gelungen, freute sich sein Münchener Kollege Sören Krieger. Besondere Motivation dabei sei neben der tabellarischen Brisanz der Partie auch die Aussicht auf Revanche für das Pokalaus Ende November gewesen.

Nordheims Floorballteam ist mit Rumpfmannschaft den Münchnern nicht gewachsen

Dass es auf Basis einer tadellosen Defensive vor der zweiten Pause nicht noch deutlicher stand, sei vornehmlich Felix Schröppel zuzuschreiben gewesen, schickt Krieger ein Sonderlob an den Nordheimer Goalie, der auch zum besten Spieler seiner Mannschaft gewählt wurde. Zwar fand der SVN im letzten Drittel durch Topscorer Marek Sedelmeier (47., 58.) doch noch zu erfolgreichen Abschlüssen – für eine Aufholjagd sei das aber freilich zu spät gekommen, fasst Kechele zusammen. Die Treffer von Kai Finkenwirth (4., 36.), Ruiming Wang (19.), Lukas Cordes (28.), Moritz Franz (30.) und Alesandro Jantscher (36.) hatten den Münchener 6:2-Sieg da schon in trockene Tücher gebracht.

Gegen Kaufering II geht es an diesem Wochenende zu einem vorentscheidenden Spiel für das Ticket zum Final-Four zur Süddeutschen Meisterschaft. (AZ)