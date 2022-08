Bezirksoberliga: Wörnitzstein will beim Auftakt eine Rechnung begleichen

Plus Die Frauenfußball-Bezirksoberliga geht los. Der SV Wörnitzstein-Berg ist zum Start auf Revanche aus. Beim VfB Oberndorf hat nun ein Eggelstetter Duo das Sagen.

Die Generalprobe für die neue Saison hatte man sich bei den Fußballerinnen des SV Wörnitzstein-Berg anders vorgestellt. Eigentlich war ein Vorbereitungsspiel gegen den Kreisligisten FSV Reimlingen angesetzt, doch dieser sagte wegen Personalmangels einen Tag vorher ab. Derart kurzfristig war auch kein anderer Gegner mehr zu bekommen, sodass schließlich in einem internen Duell die Erste gegen die zweite Mannschaft antrat. Umso mehr fiebert man bei der Donauwörther Stadtteil-Elf dem Wochenende entgegen, wenn es wieder einen echten Wettkampf gibt. Dann nämlich fällt der Startschuss in der Bezirksoberliga.