Enttäuschender Auftakt für die Bezirksligistinnen aus der Region

Mit einer Pleite und einem Remis sind die beiden Teams in der Frauenfußball-Bezirksliga Nord in die Frühjahrsrunde gestartet.

SG Ehekirchen-Bayerdilling - TSV Nördlingen 2:3 (2:0). In der ersten Partie nach der Winterpause zeigten die Nördlinger Damen wieder einmal ihre Aufholqualitäten und konnten das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen. Die Heimmannschaft kam besser ins Spiel und konnte durch Tore von Carina Hilz (20.) und Katharina Steiner (26.) mit einem 2:0-Vorsprung in die Halbzeit gehen. Direkt nach Wiederanpfiff verringerte Alica Böhle auf 2:1 und durch Antonia Kawan gelang den Gästen in der 73. Minute auch der Ausgleich. In einem hart geführten Spiel übernahmen die Nördlinger immer mehr das Spielgeschehen und drängten auf den Siegtreffer. Geschwächt durch eine Zeitstrafe von Carina Hilz mauerten sich die Bayerdillinger Damen nur noch hinten ein und hofften auf ein Unentschieden. In der 90. Minute konnte Sandra Wolf noch einen Foulelfmeter der Nördlinger halten. In der 4. Minute der Nachspielzeit fälschte Linda Löw einen Kopfball nach Ecke jedoch unhaltbar in das gegnerische Tor zum 2:3-Endstand ein. So musste die SG Ehekirchen/Bayerdilling zum Ende der Hinrunde erneut eine bittere Niederlage hinnehmen und hofft auf eine baldige Wendung der Sieglosserie. Zuschauer: 100. (sgeb)

SV Wörnitzstein-Berg verwertet zahlreiche Chancen nicht

FC Gerolsbach - SV Wörnitzstein-Berg 0:0. Aus dem ersten Spiel nach der Winterpause nahmen die SVW-Damen nach guter Leistung aber schlechter Chancenverwertung nur einen Punkt mit nach Hause.

Im circa 80 Kilometer entfernten Gerolsbach starteten die Wörnitzsteinerinnen in die Restsaison, in der sie sich nach einer aktiven Winterpause mit Laufchallange und Trainingsauftakt im Januar bei eisigen Temperaturen den Klassenerhalt sichern möchten. Die vorgegebene Taktik schien voll aufzugehen und der SVW konnte sich bereits nach wenigen Minuten die ersten guten Torchancen erarbeiten, die allerdings nicht konsequent genutzt wurden. Laura Weiß sowie Julia Bruckmeier scheiterten im ersten Durchgang entweder am Pfosten, der Torhüterin oder verfehlten das Tor um Zentimeter. Somit ging man torlos mit einem Ergebnis von 5:0 hochkarätigen Torchancen in die Halbzeitpause.

Gerolsbach kam etwas wacher aus der Kabine und es dauerte etwa fünf Minuten, bis die SVW-Damen die Spielkontrolle wieder übernehmen und weitere Torchancen kreieren konnten. Die größte Chance ergab sich für Laura Weiß in der 70. Minute, als sie allein auf die Torhüterin zulief, diese aber sehenswert parieren konnte. Danach folgten noch ein Lattentreffer sowie mehrere gut ausgespielte Torraumszenen, die allerdings nicht zum hochverdienten Siegtreffer genutzt wurden. Somit musste der SVW letztlich mit 8:0 hochkarätigen Torchancen ein Remis hinnehmen und verpasste es, den Punkteabstand auf einen Nichtabstiegsplatz zu verringern. Überschattet wurde das Spiel von einer Sprunggelenksverletzung bei Jessica Dumberger, bei der die Diagnose noch unklar ist.

Das nächste Spiel findet am Samstag, 16. März, um 17 Uhr gegen Grün-Weiß Baiershofen im Donauwörther Stauferpark statt. Zuschauer: 50. (svw)