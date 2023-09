Frauenfußball

06:00 Uhr

SV Wörnitzsteiner-Berg: Nach dem Abstieg oben mitspielen

Der SV Wörnitzstein/Berg (mit Laura Weiß, in Rot) geht in dieser Saison in der Bezirksliga an den Start.

Plus Die Fußballerinnen aus der Region starten in die neue Saison. In der Bezirsksliga macht der SVW einen Neuanfang. Doch schon jetzt gibt es personelle Probleme.

Von Stephanie Anton Artikel anhören Shape

Einige Wochen nach den Männern geht es nun auch für die Fußballerinnen in der Region wieder los, die Frauenligen starten in die neue Saison 2023/24. Als klassenhöchstes Team geht der SV Wörnitzstein-Berg nach dem Bezirksoberliga-Abstieg nun in der Bezirksliga an den Start.

Die Vorbereitung verlief intensiv, wie Sportliche Leiterin Franziska Kohl mitteilt. Das Team habe unter anderem viele Laufeinheiten und Krafttraining absolviert. Daneben gab es eine Teambuilding-Maßnahme und ein Trainingslager im heimischen Wörnitzstein. Zudem wurden einige Testspiele bestritten mit gemischter Bilanz. So wurden Otting (3:1), Mörslingen (6:1) und Mering (5:0) klar geschlagen, während Wehringen (1:2) und Batzenhofen (0:4) die Oberhand behielten. „Wir waren auch nie vollständig, die Trainer haben viel getestet“, erklärt Kohl.

